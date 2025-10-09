Anleger setzen wieder verstärkt auf Schwellenländer. Vier Emerging-Markets-Fonds haben die Analysten von Morningstar besonders überzeugt – wir stellen die Strategien vor.

Schwellenländer-Aktien haben in den vergangenen Jahren enttäuscht, nun geht es bergauf. In diesem Jahr haben sich die Emerging Markets bislang besser entwickelt als Werte aus Industrieländern. Seit Jahresbeginn liegt der Index MSCI Emerging Markets in US-Dollar 27 Prozent im Plus. Zum Vergleich: Der Weltindex MSCI World legte im selben Zeitraum 17 Prozent zu.

Zwar sorgte Trumps Zollankündigung im April auch an den Schwellenländer-Börsen für einen deutlichen Einbruch, anschließend erholten sich die Märkte aber schnell. In den vergangenen sechs Monaten ging es um 37 Prozent hinauf. Treiber sind vor allem die asiatischen Börsen, die mit etwa 85 Prozent einen wesentlichen Teil des MSCI Emerging Markets ausmachen.

Wachstum und Bewertungen sprechen für Emerging Markets

Experten rechnen damit, dass die Aufholjagd weitergeht. „Die asiatischen Schwellenländer wachsen im Moment besonders schnell, und es gibt keinen Grund zu zweifeln, dass sich das in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten ändern wird“, meint Martin Bechtloff von Franklin Templeton. Bei Digitalisierung und künstlicher Intelligenz sei Asien in vielen Bereichen führend.

„Emerging Markets sind alternativlos“, sagt auch Ulrich Cord von Invesco. Für Schwellenländer sprechen gute Konjunkturaussichten und moderate Bewertungen. Zusätzlich treibt der schwache US-Dollar die Entwicklung. Viele Investoren sind skeptisch, dass US-Aktien auch in Zukunft dauerhaft die Performance-Rankings anführen können – und schichten Geld in andere Regionen um. Cord sieht Trump als Katalysator: „Seine Politik hat Handelsstrukturen verändert und neue Dynamiken in den Schwellenländern ausgelöst.“

Anleger sollten bei aller Euphorie die Risiken nicht unterschätzen, meint Vermögensverwalter Gottfried Urban: „Politische Eingriffe und regulatorische Veränderungen – etwa im chinesischen Technologiebereich – können Kurse erheblich beeinflussen.“ Er empfiehlt professionellen Investoren, 15 bis 20 Prozent in Emerging Markets zu stecken – je nach Risikobereitschaft.

Top-Fonds: Diese Emerging-Markets-Strategien überzeugen die Analysten

Analysten des Ratinghauses Morningstar haben das Emerging-Markets-Comeback zum Anlass genommen, die Top-Fonds aus dem Segment herauszufiltern. Vier – sehr unterschiedliche – Strategien haben die Fondsspezialisten besonders überzeugt. Diese stellen wir auf den folgenden Seiten vor.

Der Lazard Emerging Markets (ISIN: IE00B77H9381) trägt fünf Morningstar-Sterne und ein Medalist-Rating in Bronze. Eine Besonderheit sei der disziplinierte Investmentansatz, heißt es von Morningstar: Der verantwortliche Fondsmanager James Donald konzentriere sich „auf Unternehmen mit überdurchschnittlichen Eigenkapitalrenditen, die zu unterdurchschnittlichen Bewertungen gehandelt werden“. Ins Portfolio schaffen es 70 bis 90 Aktien, die strenge Kriterien im Bezug auf ihre Rentabilität erfüllen müssen.

Regional liegt der Fokus mit knapp 60 Prozent auf Asien. Etwa 20 Prozent der Portfoliofirmen haben ihren Sitz in Lateinamerika. Aus Branchensicht ist das Depot breit gestreut - stärkstes Gewicht haben Finanzdienstleistungen und IT. Unter den Top-Aktien sind unter anderem Taiwan Semiconductor Manufacturing und die China Construction Bank.

Eine wesentliche Stärke sieht Morningstar bei der Schwellenländer-Expertise. Das Team, das aus acht Mitarbeitern bestehe, habe Zugang zu einer Plattform von 55 Anlageexperten für Schwellenländer. Das Fazit der Analysten: „Die Strategie kann eine starke langfristige Erfolgsbilanz vorweisen und hat sich in der Vergangenheit bei Marktabschwüngen als widerstandsfähig erwiesen“.