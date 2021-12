Top-Fonds im Vertrieb: Pioneer und Ethna vor Carmignac

Bei den Verkaufsschlagern des Maklerpools Jung, DMS & Cie. steht der Stammgast der meisten früheren Top-Seller-Listen ganz oben: der. Kein Wunder: Der von Luca Pesarini gemanagte Fonds legte im vergangenen Jahr knapp 10 Prozent zu. Auf Drei-Jahres-Sicht liegt der Fonds fast 23 Prozent im Plus.Analysten wie Maximilian Sayn-Wittgenstein, Research-Leiter bei Argentos, schätzen an dem Fonds vor allem seine stabile historische Wertentwicklung und das schnelle Reaktionsvermögen des Managements. Allerdings geriet der Fonds im Mai aufgrund des hohen Anteils von Hybrid-Anleihen, die 40 Prozent des Rentenportfolios ausmachen, in die Kritik Die an den Maklerpool Netfonds angeschlossenen Berater empfohlen ihren Kunden im vergangenen Monat am häufigsten den offenen Immobilienfonds. Keine schlechte Entscheidung, schnitt der Fonds doch in der aktuellen Studie von Scope Analysis als einer der beiden besten globalen Immobilienfonds ab.Auch in der Vorjahres-Studie von Scope lag der Immobilienfonds vorne.Ein Neuzugang in den Bestseller-Listen ist der Geldmarktfondsvon Frankfurt Trust, der von den Fonds-Konzept-Maklern am häufigsten vertrieben wurde. Der Fondsmanager Matthias Bayer investiert in Geldmarktinstrumenten, sowie in Tagesgeld und Termingeldern, die in Euro notieren.Die einstigen Fonds-Starsundhingegen liegen weit abgeschlagen hinten. Carmignac Patrimoine, Flaggschiff-Mischfonds der erfolgreichen französischen Investmentboutique, taucht nur in einer der vier Juli-Topseller-Listen unter den fünf meistverkauften Fonds auf. In zwei weiteren Listen findet sich der Fonds auf den Plätzen sechs bis zehn. Noch schlechter steht es um den Aktienfonds Carmignac Investissement, der zum wiederholten Male in keiner der Rennlisten auftaucht.