Top-Fonds und Top-Kategorien Wer im ersten Halbjahr 2024 am erfolgreichsten war

Hierzu haben wir uns die Ergebnisse (per 28. Juni 24) der aktiven Investmentfonds aller Kategorien angeschaut, um zu prüfen welche Ergebnisse erzielt wurden und aus welcher Kategorie diese Fonds stammen. Schaut man sich die besten aktiven Fonds seit Jahresanfang an (je nur einer je Kategorie) so lagen Fonds aus dem Bereich Aktienfonds All Cap Türkei, All Cap Welt, Technologie Global, All Cap Japan und All Cap USA in den Rankings auf Euro Basis ganz vorne.

Da wir die Kategorie Aktienfonds Japan erst vergangene Woche im Ranking präsentierten, haben wir stattdessen die Liste um die Kategorie Mischfonds flexibel Welt ergänzt. Deren bester Vertreter folgte im Ranking auf die Fonds der oben genannten Kategorien. Um etwaige Ausreißer einzugrenzen, haben wir im Ranking neben dem besten Fonds der Kategorie auch noch die jeweils zweit- und drittplatzierten Fonds aufgenommen.

Das Ranking in aufsteigender Form:

Kategorie Mischfonds Flexibel

Rang 3: Boerse.de Weltfonds TM