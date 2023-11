Leitete Flaggschiff-Aktienfonds Top-Manager von Allianz Global Investors heuert bei Alliance Bernstein an

Thorsten Winkelmann und sein Team wechseln zu Alliance Bernstein. Das gab der US-Asset-Manager in einer Pressemitteilung bekannt. Mit der Verpflichtung der fünf Portfoliomanager soll das Produktangebot im Bereich europäischer und globaler Wachstumsaktien ausgebaut werden. Das Quintett wird von London und Frankfurt am Main aus arbeiten. Vor einigen Wochen war bereits bekannt geworden, dass das Team von Thorsten Winkelmann Allianz Global Investors verlässt .

Winkelmann soll als Portfoliomanager und Investmentchef (Chief Investment Officer) von Frankfurt aus die Einheit leiten. Dafür kann der Finanzmarktspezialist aus 25 Jahren Erfahrung im Bereich europäische und globale Growth-Equity-Strategien schöpfen. Mit ihm kommen die vier weiteren Portfoliomanager Robert Hofmann, Marcus Morris-Eyton, Darina Valkova und Nicolas Gonçalves. Das Team managte bei Allianz Global Investors bisher große europäische Wachstumsstrategien, darunter den Flaggschifffonds für Wachstumaktien Allianz Europe Equity Growth Select.

„Wir sind davon überzeugt, dass Thorsten Winkelmann und sein Team unsere Aktienstrategien im Bereich European and Global Growth mit ihren Ansätzen hervorragend ergänzen werden“, so Chris Hogbin, Leiter der Abteilung Aktien (Head of Equities) bei Alliance Bernstein. Er ergänzt: „Sie haben eine überzeugende Bilanz in der fundamentalen Aktienauswahl und zeichnen sich durch eine teamorientierte Kultur und ein gemeinsames Wertesystem aus.“

Winkelmann will Fokus auf Analyse legen

„Mein Team und ich legen großen Wert auf fundierte Analytik und einen disziplinierten Anlageprozess. Die Unternehmenskultur von Alliance Bernstein steht mit diesen Prinzipien in Einklang“, ergänzt Winkelmann. Alliance Bernstein L.P., die Muttergesellschaft von AllianceBernstein Limited, ist eine Vermögensverwaltungsgesellschaft mit einem verwalteten Kundenvermögen von 652 Milliarden US-Dollar (Stand: 31. Oktober 2023). AB bietet institutionellen, vermögenden und privaten Anlegern in den wichtigsten Märkten der Welt Research und diversifizierte Anlagedienstleistungen.

