Top-Performer-Fonds Quantex Global Value „Bei dieser Aktie sind wir in die Falle getappt“

Der Fonds unterliegt keinerlei geographischen Beschränkungen, wir haben also die Möglichkeiten dazu. Letztlich gebietet es aber der gesunde Menschenverstand, den Anteil eines einzelnen Landes auf 20 Prozent zu begrenzen. Mit Ausnahme des Mega-Marktes USA natürlich, wo wir mit einiger Sicherheit immer irgendwo Value finden werden.Wir sind immer auf der Suche nach unpopulären Sektoren und Ländern, um dort etwas genauer hinzuschauen. Deshalb haben wir Griechenland schon längere Zeit im Fokus und sind dort seit der Rekapitalisierung des insolventen Bankensystems im April 2013 übergewichtet. Wenn sich die Wirtschaft stabilisiert, besitzen griechische Aktien ein enormes Erholungspotenzial. Zudem warten viele Unternehmen in den Bereichen, auf die es uns ankommt, mit sehr guten Kennzahlen auf.Wichtigste Kennzahl für uns ist die Free-Cashflow-Rendite zum Unternehmenswert, gemessen am Enterprise Value. Hier kommt unsere gegenwärtige Top-Position, der griechische Börsenbetreiber Hellenic Exchanges, auf einen Wert von 12 Prozent. Bei anderen in derzeit wenig geliebten Märkten aktiven Börsenbetreibern wie Warsaw Stock Exchange oder Euronext sieht es ähnlich gut aus.Da Banken in Boom-Jahren in der Regel viele versteckte Risiken anhäufen, sind wir an ihnen nur in einer Krise interessiert. Dann kommen alle Risiken auf den Tisch. Der Trick ist dabei, nicht zu früh zu kaufen und sich auf diejenigen Titeln mit den stärksten Bilanzen zu konzentrieren. Diese können im nächsten Aufschwung als erste wieder neue Kredite vergeben oder Dividenden zahlen.Da sind wir in die Falle getappt und haben im Vertrauen auf die offiziellen Zahlen zu früh gekauft, bevor die Aushöhlung der Bank durch das familiendominierte Management auf den Tisch kam. Durch den kompletten Verkauf Ende Juli konnten wir die Verluste jedoch auf zwei Drittel begrenzen.Momentan herrscht ein prekäres Gleichgewicht zwischen immer noch misstrauisch-vorsichtigen Investoren und moderaten Aktienbewertungen auf der einen und einer wackeligen globalen Wirtschaftslage auf der anderen Seite. Da südeuropäische Unternehmen bereits eine schwere Krise überlebt haben, sehen wir dort jedoch mittelfristig nach wie vor das beste Chance-Risiko-Verhältnis. Wir haben deshalb in den vergangenen Wochen noch weiter zugekauft. Abgebaut haben wir dagegen amerikanische Tech- und Gesundheits-Titel, weil diese gut gelaufen sind und sich neuerdings zunehmender Beliebtheit erfreuen.Goldminen sind zwar sehr unpopulär, aber nach unseren Kriterien nicht billig, da sie meist wenig oder keinen freien Cashflow erzielen. In Russland mag es wie in China oder Japan nominell billige Aktien geben. Doch der Preis dafür sind massive Probleme bei Corporate Governance und Aktionärsfreundlichkeit. Deshalb werden wir diese Märkte wohl auch in Zukunft meiden.Nein. Mehr als 10 Prozent Cash darf der Fonds nicht halten, und in Sachen Markttiming verfügen wir über keinen überzeugenden Leistungsausweis.