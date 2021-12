Top-Personalie Werner Kolitsch wechselt von Threadneedle zu M&G

Werner Kolitsch übernimmt ab März 2015 die Geschäfts- und Vertriebsleitung für die M&G-Publikumsfonds in Deutschland. Das gab das Unternehmen bekannt. Kolitsch folgt auf den Vertriebsleiter Roland Schmidt, der M&G im März 2014 verlassen hatte und zu Carmignac Gestion ging. Bis zum Antritt Kolitschs leitet Jonathan Willcocks, globaler Chef für Vertrieb und Publikumsfonds und Managing Director bei M&G, das Deutschlandgeschäft weiterhin übergangsweise. Kolitsch wird an Willcocks berichten.Kolitsch kommt von Threadneedle, wo er seit 2009 die Leitung in Deutschland und Österreich inne hatte. Zu Threadneedle stieß er 2001 und war ab 2003 für den österreichischen Markt verantwortlich.Vor seinem Wechsel zu Threadneedle arbeitete Kolitsch vier Jahre bei der Privatbank Krentschker & Co, wo er als Leiter Asset Management mehrere Dachfonds verantwortete. Zuvor war er bei Alpha Vermögensanlagen im Produktmanagement tätig.