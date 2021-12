Top-Seller BCA und Fondskonzept entdecken Antea neu

Neue WKN, neuer Schwung: Mit der einprägsamen Kennnummer ANTE1A (statt A0DPZJ) schickt sich der 2007 vom Hamburger Family Office Antea initiierte Mischfonds Antea an, zu einem weiteren Pfeiler des freien Fondsvertriebs aufzusteigen. Zwar tauchte der nach einem Multi-Asset-Ansatz verwaltete Fonds in der Vergangenheit bereits öfter einmal bei dem einen oder anderen Maklerpool in der Top-Ten-Liste auf. Aktuell gehört er jedoch bei gleich drei Adressen zu den am meisten verkauften Fonds, bei BCA und Fondskonzept liegt er sogar auf Rang 1.



Gut an den Mann oder die Frau bringen lässt sich der Fonds vor allem wegen seiner bislang makellosen Performance, die unter anderem auf die Wetterfestigkeit in turbulenten Zeiten zurückgeht. So schloss der Fonds das Krisenjahr 2008 mit einem Plus von 2,6 Prozent ab. Doch auch das Grundkonzept dürfte im Kundengespräch gut ankommen, orientiert sich Antea-Geschäftsführer Johannes Hirsch doch an der Anlagepolitik des Stiftungsfonds der US-Elite-Universität Yale. Dazu gehört unter anderem ein Investment in die Anlageklasse Private Equity, an die Privatanleger ansonsten schwer herankommen und die aktuell 5 Prozent des Fondsvermögens ausmacht.