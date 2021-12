Top-Seller: Die meistverkauften Fonds der BVI-Mitglieder

1.391 Rentenfonds sind in Deutschland zugelassen. Ihr Volumen liegt bei insgesamt 151,9 Milliarden Euro.

Mehr als neun Jahre lang, von März 2001 bis August 2009, managte Dietmar Zantke den LBBW Rentamax der Landesbank Baden-Württemberg. Spätestens in der Finanzkrise wurde er dabei zum Star: Während manche Fonds für Euro-Unternehmensanleihen in der Spitze mehr als 40 Prozent an Wert verloren, begrenzte Zantke den Verlust mit seiner sehr konservativen und von Vergleichsindizes losgelösten Anlagepolitik auf weniger als 10 Prozent. > vergrößern

Kein Wunder, dass er sofort bereitwillige Geldgeber fand, als er sich im Herbst 2009 mit dem nach gleichem Muster gestrickten Zantke Euro Corporate Bonds AMI (WKN: A0Q8HP) selbstständig machte. Mittlerweile verwaltet Zantke dort ein Volumen von 240 Millionen Euro, knapp 200 Millionen Euro kamen 2010 neu hinzu. Zum Vergleich: Der LBBW Rentamax verlor seit Januar 230 Millionen Euro. Bislang dürfen sich die Wechsler bestätigt fühlen: Der Newcomer entwickelte sich fast 2 Prozentpunkte besser.