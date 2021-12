Top-Seller-Fonds August 2014 Jubiläums-Rückenwind für den Kapital Plus

Diese Kontinuität macht sich in unsicheren Zeiten bezahlt. Den aktuellen Absatzzahlen des Branchenverbands BVI zufolge flossen dem Klassiker im laufenden Jahr netto bereits mehr als 600 Millionen Euro frische Anlegergelder zu. Dabei hatte der Fonds erst vor knapp einem Jahr die Volumen-Schallmauer von einer Milliarde Euro geknackt. Hauptabsatzkanal sind neben den Schaltern der AGI-Mutter Commerzbank in erster Linie freie Makler, die ihren Kunden den Kapital Plus als ideales Vehikel für einen behutsamen Einstieg in den Aktienmarkt schmackhaft machen – und sich von der im laufenden Jahr einmal mehr starken Performance von bislang 8,58 Prozent (Stichtag: 17. September) bestätigt fühlen dürfen.war der Kapital Plus bei den Maklerpools Argentos und Netfonds : Dort liegt er in der Top-Seller-Liste jeweils auf Platz 1, noch vor den ähnlich beliebten Mischfonds-Konkurrenten FvS Multiple Opportunities und M&G Optimal Income. In der Summe aller abgefragten Vertriebe (siehe auch: So werden die Top-Seller berechnet) behauptet der FvS Multiple Opportunities von Bert Flossbach mit 46 von 60 möglichen Punkten weiter seine führende Stellung. Neu in der Spitzengruppe: der von Angus Tulloch betreute First State Asia Pacific Leaders, der ebenfalls bei den Kunden von Argentos und Netfonds besonders viele Abnehmer findet. Ein Top-Seller der vergangenen Jahre, der Carmignac Patrimoine („Triathleten sind keine Sprinter“) ,ist dagegen aus den aktuellen Listen komplett verschwunden. Dafür spielt der deutlich konservativer ausgerichtete Carmignac Securite zumindest bei BCA und Fondskonzept eine zunehmend wichtigere Rolle.