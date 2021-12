Top-Seller-Fonds: Carmignac Patrimoine fünf Mal Spitze

DER FONDS

Pictet Global Megatrend Selection (A0RLJD)

Vontobel Euro Money (578797)

Pimco Geldmarktfonds A (847144)

Templeton Global TR A € (A0KEDJ)

DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y (DWS002)

Sauren Global Balanced (930920)

SEB ImmoInvest (980230)

Templeton Global Bond € (749655)

DWS Zukunftsressourcen (515246)

Baring High Yield Bond €-Hedged (157033)

Amundi Volatility Euro Equities (A0MLBE)

C-Quadrat Arts TR Global (A0F5G9)

Thames River Global Bond € (A0D8RK)

Grundbesitz Global (980705)

Superfund Absolute Return l (A0M2JD)

Templeton Growth € A (941034)

Ethna-Global Defensiv (A0LF5X)

HausInvest europa (980701)

Grundbesitz Global (980705)

DWS Euro-Corp High Yield (972280)

Baring Hong Kong China € (933583)

Carmignac Investissement (A0DP5W)

Acatis 5 Sterne Universal (531713)

Der Ethna-Aktiv E (764930), ebenfalls ein Mischfonds mit Vermögensverwalter-Charakter, hat sich in vier der fünf Top-Seller-Listen auf den zweiten Platz vorgeschoben. Nur beim Hamburger Maklerpool Netfonds hat er im Juli an Beratergunst eingebüßt und zwei Plätze verloren.Das Vertrauen in den Ethna-Aktiv E kommt nicht von ungefähr. Immerhin entwickelte sich der Schweizer Sorglos-Fonds sowohl seit Jahresbeginn als auch in den vergangenen zwölf Monaten besser als der Carmignac Patrimoine, der im Juni und Juli in der Spitze mehr als siebeneinhalb Prozent an Wert verlor.



Außerdem kommt der Ethna-Aktiv E deutlich schlanker daher – knapp 1,3 Milliarden Euro werden hier verwaltet. Der Patrimoine bringt mittlerweile ein Gewicht von über 20 Milliarden Euro auf die Waage – ein Faktor, der einem künftigen Erfolg nicht im Wege stehen sollte , dem ein oder anderen Carmignac-Fan aber zumindest etwas nachdenklich stimmt.