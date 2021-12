Top-Seller-Fonds der Maklerpools Cash-Call katapultiert Kanam-Fonds in die Spitzengruppe

Drei Fonds braucht der Vertrieb – auf diesen Nenner ließe sich in leicht abgewandelter Form eines alten Loriot-Werbefilm-Klassikers die nach Punkten aufsummierte Liste der Top-Seller der führenden deutschen Maklerpools bringen. Zum einen natürlich den seit vielen Monaten an der Spitze stehenden Flossbach von Storch Multiple Opportunities, dann den DWS Top Dividende und den Kapital Plus. Letzterer findet sich derzeit allerdings nur noch bei BCA, Fondskonzept und Jung, DMS & Cie. unter den Top Ten, und auch dort eher auf den hinteren Rängen.

Vorübergehend auf Rang 2 aufgerückt ist mit dem Leading Cities Invest ein Fonds, der durchaus das Potenzial hätte, aus dem Klassiker-Trio wieder ein Quartett zu formen und auf Dauer den Platz des mit einem Soft-Close belegten Nordea Stable Return einzunehmen. Letztlich dürfte dieser im Juli 2013 nach neuem Recht aufgelegte Immobilienfonds jedoch spätestens im Dezember bereits wieder aus den Top-Seller-Listen verschwunden sein. Denn der Anbieter Kanam Grund limitiert den Zugang mittels eines Cash-Call genannten Verfahrens, das nur jeweils schmale Zeitfenster für eine Investition vorsieht.

Der jüngste Cash Call hat am 24. Oktober begonnen und soll Kanam zufolge in Kürze abgeschlossen sein. Dabei geht es um Immobilienkäufe im Wert von rund 30 Millionen Euro. Als zuvor letztes Objekt hatte Kanam im September die deutsche Verwaltungszentrale der Hotelgruppe Accor in München gekauft und damit dem Portfolio geographisch nach Hamburg, Frankfurt, Paris und Brüssel eine weitere Metropole hinzugefügt.