Top-Seller-Fonds der Maklerpools Hauptsache flexibel – und krisenerprobt

Plus 14, plus 9, plus 13, plus 9, plus 5 Prozent – an der Performance des Flossbach von Storch Multiple Opportunities in den vergangenen fünf Jahren gibt es beim besten Willen nichts zu kritteln. Fondsmanager Bert Flossbach liefert mit seinem Team Ergebnisse, von denen Festgeld-Sparer und viele andere Fondskäufer nur träumen können. Wenn sein Fonds im Oktober 2017 zehnjähriges Bestehen feiert, dürfte er auch über diesen Zeitraum den meisten Konkurrenten meilenweit vorauseilen, denn die Finanzkrise im Jahr 2008 überstand er ohne größere Blessuren.

Kein Wunder also, dass der Multiple Opportunities bei Finanzprofis seit Jahren als Basis-Investment gesetzt ist. Das zeigt auch der jüngste Blick auf die Absatzlisten der großen deutschen Maklerpools: Bei BCA, Jung, DMS & Cie, FondsKonzept und Netfonds liegt er zum Stichtag 31. Dezember unangefochten auf Rang 1, bei Argentos auf Rang 2. Nichts Neues an dieser Stelle also – nahezu für das gesamte Jahr 2016 ergibt sich wie für 2015 und 2014 rückblickend dasselbe Bild.

Gleichwohl zeigt sich in den monatlich erstellten Listen immer wieder, dass die Berater durchaus auf der Suche nach Alternativen sind. Dabei reicht es offenkundig nicht, dass ein solches Alternativprodukt im zurückliegenden Aufschwung überzeugende und vor allem konstante Ergebnisse präsentiert hat. Es muss auch über einen ähnlich erfahrenen Manager verfügen sowie über die nötige Flexibilität, um mit künftigen Kapriolen an den Kapitalmärkten fertigzuwerden.

Beides trifft sicher auf den Deutsche Concept Kaldemorgen zu, der sich in der nach Punkten aufaddierten Top-Seller-Liste für Dezember (siehe Tabelle) auf Rang 3 vorgeschoben hat. Zwar ist dieser Fonds erst im Frühjahr 2011 aufgelegt, weist also für die kritischen Monate der Finanzkrise keine Daten auf. Fondsmanager Klaus Kaldemorgen gehört hierzulande allerdings zu den dienstältesten Portfolioverwaltern überhaupt, und in punkto Flexibilität steht der Deutsche Concept Kaldemorgen dem Flossbach von Storch Multiple Opportunities in nichts nach – auch wenn die jährlichen Zuwächse mit 11, 6, 7, 3 und noch einmal 7 Prozent für 2016 in den vergangenen fünf Jahren insgesamt eine Nummer kleiner ausfallen.