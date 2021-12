Top-Seller-Fonds im April Maklerpools decken sich nochmal mit Frankfurter Stiftungsfonds ein

So abrupt wie der zuvor ähnlich stark nachgefragte und Mitte März mit einem Hard-Close belegte DWS Aktien Strategie Deutschland wird der Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen aber kaum aus der Top-Ten-Liste der Pools verschwinden.Und angesichts seiner bislang relativ schwankungsarmen Wertentwicklung ist der Fonds in deutschen Privatanleger-Depots mittlerweile weit verbreitet, auch und gerade über monatliche Sparpläne.Denn längst nicht alle Plattformen in Deutschland – auf rund 150 dieser Handelsplätze für Investmentfonds ist der Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen derzeit vertreten – haben die technische Möglichkeit, Bestandskunden von Nicht-Bestandskunden zu unterscheiden. Oder wollen dies auch gar nicht, denn gesetzlich ist das Prozedere für einen Soft-Close nirgendwo festgeschrieben.Die Folge: Manche Plattformen handeln Fischers Fonds weiter wie bisher, andere führen Kaufaufträge nur noch zum vollen Ausgabeaufschlag von 5 Prozent aus oder zu einem pauschalen Satz von 2 Prozent – auch dann, wenn der Auftrag von einem Bestandskunden kommt, dessen Konditionen zu 100 Prozent rabattiert sind.„Gemeinsam mit unserer Depotbank BNY Mellon und unseren Vertriebspartnern arbeiten wir zurzeit intensiv an einer einheitlichen Lösung“, teilt er auf Anfrage mit.Auf den weiteren Rängen in der addierten Top-Seller-Liste folgen wie im Vormonat der Flossbach von Storch Multiple Opportunities , der Nordea Stable Return und der DWS Top Dividende Der DWS Deutschland , der von der Nähe des Anlageschwerpunktes her eigentlich diese Rolle hätte ausfüllen können, gehört derzeit bei keinem der sechs abgefragten Pools zu den zehn meistverkauften Produkten.Verpassen Sie keinen Beitrag aus unserem wöchentlichen Online-Magazin DER FONDS und melden Sie sich hier kostenlos per E-Mail an