Top-Seller-Fonds der Maklerpools Flossbach von Storch, Nordea und DWS auch im August vorn

Ein Bild, an dem sich im laufenden Monat wenig ändern dürfte. Zwar gilt für den Nordea Stable Return seit dem 7. September ein Soft Close: Kaufen dürfen seither nur noch Kunden, die bereits vor diesem Datum Investiert waren. Die jedoch könnten in den vergangenen Wochen versucht gewesen sein, noch größere Summen anzulegen als bisher schon – tritt doch zum 1. Oktober eine weitere Zugangsbeschränkung in Kraft: Dann nämlich nimmt Nordea von jedem Kunden pro Tag nur noch Zeichnungsaufträge im Wert von einer Million Euro entgegen.

Dass davon in nennenswertem Umfang die beiden anderen Top-Seller profitieren, ist eher unwahrscheinlich: Schließlich verfolgen Flossbach-von-Storch-Gründer Bert Flossbach und DWS-Dividenden-Spezialist Thomas Schüßler in ihren Flaggschiffen eine andere Strategie als das von Asbjørn Trolle Hansen geleitete Multi-Asset-Team von Nordea. Und schon aus Gründen der Risikostreuung werden die Pools ihre ohnehin massiven Zahlungsströme in diese Richtung nicht noch einmal nennenswert erhöhen.

Aus dem Umfeld der 18 von DER FONDS regelmäßig beobachteten, eher defensiv ausgerichteten Mischfonds-Klassiker kann sich mit dem Kapital Plus derzeit lediglich ein einziges Produkt in der nach Punkten aufsummierten Top-Seller-Liste der Maklerpools platzieren. Gut möglich allerdings, dass in Kürze noch der eine oder andere Fonds aus diesem Kreis dazukommt. Genauso gut kann es jedoch auch ein Newcomer sein, der die Lücke schließt – etwa der von Nordea angekündigte neue Multi-Asset-Fonds mit leicht niedrigerer Zielrendite und Volatilität. Ein klarer Trend in dieser Frage dürfte sich indes frühestens zu Beginn des nächsten Jahres abzeichnen.

