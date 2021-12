Top-Seller-Fonds im August Maklerpools: DWS-Fonds sind erste Wahl für deutsche Aktien

Dabei fällt die Wahl für alle, die momentan noch zum Abwarten raten, naturgemäß auf Geldmarktfonds – und dort sehr häufig auf zwei Klassiker dieses Genres, den DWS Rendite Optima Four Seasons und den FT Accugeld. In der Performance-Erwartung macht das keinen großen Unterschied – die liegt bei beiden Fonds aufs Jahr hochgerechnet bei plus minus null. Ebenso beim Metzler Euro Liquidity oder beim Allianz Geldmarktfonds Spezial, die es im August bei BCA und Fondskonzept unter die Top Ten schafften.Etwas mutiger zeigten sich die Kollegen von Argentos : Dort findet sich der JP Morgan US Dollar Liquidity unter den am meisten empfohlenen Fonds – möglicherweise in Erwartung einer US-Zinserhöhung, die bekanntlich weiter auf sich warten lässt. Ob sich die Empfehlung trotzdem auszahlt, müssen die kommenden Monate zeigen.Und hat dabei drei Favoriten, die alle aus dem Hause Deutsche Asset & Wealth Management stammen – den DWS Aktien Strategie Deutschland, den DWS Top Dividende und den DWS Deutschland. Letzterer, von Tim Albrecht gemanagter Klassiker zieht im internen Performance-Vergleich mit dem von Henning Gebhardt betreuten DWS Aktien Strategie Deutschland in diesem Jahr eindeutig den Kürzeren – was vermutlich die aktuelle Präferenz für Gebhardts Fonds erklärt.Letztlich sind jedoch beide Fonds ähnlich aufgestellt und investieren an der deutschen Börse sowohl in Standard- als auch in Nebenwerte. Wobei Gebhardt außer im laufenden Jahr auch über drei und über fünf Jahre vorn liegt, nicht jedoch über zehn Jahre: In diesem Zeitraum schaffte der DWS Deutschland ein Plus von 194 Prozent, der DWS Aktien Strategie Deutschland kommt auf 173 Prozent (Stichtag: 22. September). Beide Manager sind seit mehr als zehn Jahren im Amt, und beide Fonds liegen im Zehn-Jahres-Vergleich an der Spitze der FWW-Kategorie Aktienfonds All Cap Deutschland . Die Wahl der Maklerpools kommt also nicht von ungefähr.Verpassen Sie keinen Beitrag aus unserem wöchentlichen Online-Magazin DER FONDS und melden Sie sich hier kostenlos per E-Mail an