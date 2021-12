Top-Seller-Fonds im Februar Ethna-Aktiv und Kapital Plus verdrängen Flossbach-Fonds von der Spitze

Daran, dass der Geldstrom nicht abreißt, haben die an Deutschlands größte Maklerpools angeschlossenen Finanzberater einen großen Anteil. Schließlich gehören sie seit Jahren zu den aktivsten Vermittlern des Ethna-Aktiv; in den Top-Seller-Listen von Argentos, BCA & Co. ist der Mega-Seller seit Jahren eines der beliebtesten Produkte. Zusammen mit dem Flossbach von Storch Multiple Opportunities, den er im Februar sogar von Rang 1 des Gesamt-Rankings verdrängen konnte.Ebenfalls knapp am Multiple Opportunities vorbeigeschoben hat sich der Kapital Plus von Allianz Global Investors. Auch bei den vom Branchenverband BVI veröffentlichten Mittelzuflüssen liefern sich diese beiden Mischfonds-Klassiker ein Kopf-an-Kopf-Rennen: Für den Januar – aktuellere Zahlen liegen beim Verband noch nicht vor – stehen netto je 200 Millionen Euro zu Buche. Zum Vergleich: Der Ethna-Aktiv kommt auf 460 Millionen Euro.Auf den folgenden Plätzen im Maklerpool-Ranking hat sich mit dem DWS Concept Arts Conservative ein weiterer Mischfonds weiter nach vorne geschoben. Der 1999 aufgelegte, bis Ende 2012 unter dem Namen RAM Konservativ vertriebene Dachfonds wird seit 2004 von Leo Willert betreut, der mit seinem selbst entwickelten Trendfolgemodell unter anderem auch für den Klassiker C-Quadrat Arts Total Return Global AMI verantwortlich zeichnet.Bislang ist der DWS Concept Arts Conservative zwar erst 200 Millionen Euro groß, doch in punkto Performance liegt er 2015 deutlich vor dem Ethna-Aktiv und kann locker mit dem Flossbach von Storch Multiple Opportunities und dem Kapital Plus mithalten. Was allerdings weniger an seiner mit knapp 8 Prozent eher schwach ausgeprägten Aktien-Komponente liegt als vielmehr an der Währungs-Allokation: Auf US-Dollar lautende Zielfonds machen derzeit rund ein Drittel des Fondsvermögens aus. Verpassen Sie keinen Beitrag aus unserem wöchentlichen Online-Magazin DER FONDS und melden Sie sich hier kostenlos per E-Mail an