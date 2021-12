Top-Seller-Fonds im Januar Nordea und Invesco schaffen Sprung unter die Top Ten

Nach eher schleppendem Start findet das Konzept des Anfang November 2005 aufgelegten Fonds mittlerweile immer mehr Anhänger. Dauerte es fast achteinhalb Jahre, ehe das Volumen im April 2014 die Marke von einer Milliarde Euro knackte, fiel bereits acht Monate später die Drei-Milliarden-Euro-Grenze. Bis Ende Januar stieg das Volumen weiter auf 4,5 Milliarden Euro.Zum Boom beigetragen haben neben den seit Jahren überzeugenden Ergebnissen auch Deutschlands große Maklerpools, die den Nordea Stable Return in den Kreis ihrer Favoriten aufgenommen haben. Im Januar war die ausschüttende Anteilsklasse bei Jung, DMS & Cie der hinter dem FvS Multiple Opportunities meistverkaufte Fonds, und auch bei Argentos und der DAB Bank schaffte er es unter die Top Ten. Damit belegt er in der Gesamtwertung (siehe auch So werden die Top-Seller berechnet ) hinter dem Flossbach-von-Storch-Dauerbrenner, dem Ethna-Aktiv und dem Kapital Plus Rang 4.Mit dem Invesco Global Targeted Returns feiert derzeit ein weiteres Multi-Asset-Produkt Absatzerfolge. In der Top-Seller-Liste von Argentos belegte dieser erst Ende 2013 aufgelegte und mittlerweile 790 Millionen Euro schwere Fonds im Januar sogar noch vor den Klassikern FvS Multiple Opportunities und Carmignac Patrimoine Rang 1, bei Netfonds immerhin Rang 5. Die oberste Zielsetzung des von Dave Jubb, David Millar und Richard Batty nach einem speziellen Makro-Ansatz verwalteten Fonds ist dabei ganz ähnlich wie beim Nordea Stable Return: Auf Drei-Jahres-Sicht soll ein investierter Anleger auf keinen Fall Verluste erleiden. Eine Botschaft, die sowohl im Vertrieb als auch bei den Endkunden auf fruchtbaren Boden fällt. Wenn dann mit einem Wertzuwachs von 11 Prozent in 14 Monaten eine durchaus attraktive Rendite hinzukommt, umso besser.