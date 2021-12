Top-Seller-Fonds im März Deutschlands Maklerpools haben zwei neue Lieblinge

Nach der geradezu sensationellen Wertentwicklung in den Krisenmonaten Januar und Februar war es nur eine Frage der Zeit, bis Deutschlands große Maklerpools den Nordea Stable Return neu entdecken würden. Zwei erste Plätze, zwei zweite Plätze und ein fünfter Platz in der nach Punkten aufaddierten Gesamtliste von sechs regelmäßig abgefragten Adressen katapultieren den von Asbjörn Trolle Hansen , Claus Vorm, und Kurt Kongstedin verantworteten Fonds in der jüngsten Auswertung auf Rang 2 – zusammen mit dem langjährigen Spitzenreiter Flossbach von Storch Multiple Opportunities