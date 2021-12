Top-Seller-Fonds im März Vier Mischfonds sind weiter das Maß aller Dinge

(DB X-Trackers plus DWS) ist der Gebhardt-Fonds damit nur die Nummer 3. Mit 217 Millionen Euro zog nämlich auch der DWS Deutschland von Tim Albrecht deutlich mehr neue Mittel an. Andere prominente aktiv gemanagte Fonds für deutsche Aktien wie Unifonds (minus 77 Millionen Euro), DWS Investa (minus 50 Millionen Euro) oder Dekafonds (minus 33 Millionen Euro) verzeichnen dagegen für 2015 Rückflüsse, und in punkto Performance liegt der Vorteil eindeutig auf Gebhardts Seite: Im laufenden Jahr (Stichtag: 21. April) schlägt er den DWS Deutschland um vier und die Dax-ETFs sogar um fünf Prozentpunkte. Noch größer ist der Vorsprung im Drei-Jahres-Vergleich mit 17 beziehungsweise 32 Prozentpunkten., wenn Deutschlands größte Maklerpools dem DWS Aktien Strategie Deutschland im direkten Vergleich den Vorzug geben. Im März gehörte Gebhardts sowohl in Standard- als auch in Nebenwerte anlegender Fonds sowohl bei BCA als auch bei Netfonds und der DAB Bank zu den zehn meistverkauften Produkten. Im Gesamt-Ranking belegt er hinter den Dauerbrennern Kapital Plus, Ethna-Aktiv, FvS Multiple Opportunities und Carmignac Patrimoine Rang 5.schaffte mit dem Franklin Strategic Balanced Fund ein weiterer Mischfonds den Sprung in die Top Ten. Für diesen von Matthias Hoppe und Stephen Lingard gemanagten Fonds geben Datenbanken wie Fondsweb oder Morningstar zwar den 20. März 2015 als Startdatum an. In Wirklichkeit existiert er jedoch bereits seit Februar 2006 und erhielt lediglich eine neue rechtliche Struktur . An der Anlagepolitik hat sich dadurch nichts geändert: Hoppe und Lingard investieren in eigene und konzernfremde Investmentfonds und greifen dabei vereinzelt auch auf ETFs zurück. Der Aktienanteil kann zwischen 25 und 75 Prozent variieren, lag aber seit 2008 nie unter 40 und nie über 60 Prozent.Verpassen Sie keinen Beitrag aus unserem wöchentlichen Online-Magazin DER FONDS und melden Sie sich hier kostenlos per E-Mail an