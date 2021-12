Top-Seller-Fonds im Mai Maklerpools vertrauen erfahrenen Krisenmanagern

Ähnlich großen Zulauf hatte im Mai der Nordea Stable Return von Asbjörn Trolle Hansen – und damit ein weiterer Fonds, der sich in den vergangenen Jahren in Krisenphasen stets besser geschlagen hat als viele Wettbewerber. Bei Argentos und Netfonds genießt er momentan sogar noch größere Wertschätzung als der Flossbach von Storch Multiple Opportunities, bei den vier anderen Pools liegt er in der Absatzstatistik für Mai mindestens auf dem dritten Platz.Gleichwohl bleibt er trotz eines Anfang Mai verhängten Soft-Close stark nachgefragt – schließlich konnte auch Fondsmanager Frank Fischer in der Vergangenheit marktbedingte Rückschläge meist deutlich abfedern.Nach wie vor nicht einheitlich geregelt ist bei diesem Fonds das Prozedere der Zugangsbeschränkung.Einige ermöglichen nur bereits investierten Anlegern den Kauf weiterer Anteile, andere halten ihn nach wie vor für alle Interessenten offen und wiederum andere Vertriebsstellen belegen sämtliche Käufe mit einer pauschalen Strafabgabe (siehe Top-Seller im April ).Mit ihren nach strikten finanzwissenschaftlichen Regeln zusammengesetzten Portfolios feiert die seit 1981 bestehende Gesellschaft in ihrer Heimat USA seit Jahren große Erfolge, seit 2010 unterhält sie auch eine Filiale in Berlin.Verpassen Sie keinen Beitrag aus unserem wöchentlichen Online-Magazin DER FONDS und melden Sie sich hier kostenlos per E-Mail an