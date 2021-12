Top-Seller-Fonds im Mai Misch- und Strategiefonds bleiben die Zugpferde der Maklerpools

Trotz des seit Jahresbeginn eher mageren Wertzuwachses von 4,2 Prozent seit Jahresbeginn kam der DWS Concept Kaldemorgen vergleichsweise gut durch die Turbulenzen der vergangenen Monate – die meisten anderen Mischfonds auf der Top-Seller-Liste notieren wie der Carmignac Patrimoine noch deutlich unter ihrem Anfang April markierten Jahreshoch. Kaldemorgen sicherte in den vergangenen Wochen einen großen Teil seiner Aktienbestände ab und behielt auch die Zinsrisiken durch entsprechende Gegengeschäfte im Griff. Gewinne erzielte er darüber hinaus unter anderem auf der Währungsseite, beispielsweise durch Wetten auf einen weiter fallenden Yen.Auch dessen Manager Manfred Schlumberger hielt die Verluste in den vergangenen Monaten in engen Grenzen, obwohl die Aktienquote seines Portfolios – inklusive Absicherung – zeitweise deutlich mehr als 70 Prozent betrug. Dafür musste sich Schlumberger angesichts eines Anleiheanteils von weniger als 10 Prozent nur wenig Gedanken um den dramatischen Renditeanstieg am Rentenmarkt machen.Gedanken machen muss sich allerdings Fondsanbieter Frankfurt Trust, wie er den am Donnerstag bekanntgewordenen Wechsel von Schlumberger zu Berenberg nach Hamburg kompensiert. Zwar spricht die Gesellschaft wie in derartigen Fällen üblich – und vielleicht nicht ganz zu Unrecht – vom „bewährten Teamansatz“ . Ob neue Anlegergelder in den kommenden Monaten noch genauso flüssig sprudeln wie in den ersten vier Monaten 2015 (95 Millionen Euro nach 70 Millionen Euro im Gesamtjahr 2014), bleibt dennoch abzuwarten.Verpassen Sie keinen Beitrag aus unserem wöchentlichen Online-Magazin DER FONDS und melden Sie sich hier kostenlos per E-Mail an.