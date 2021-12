Top-Seller-Fonds im Oktober Maklerpools: Mischfonds ja – aber nicht immer dieselben

Damit kommt er in punkto Volumen und Beliebtheit zwar nicht an den in der jüngsten Befragung einmal mehr auf Rang 1 liegenden FvS Multiple Opportunities der Kölner Boutique Flossbach von Storch heran, aber immerhin – eine erste Duftmarke ist gesetzt.Das lässt sich auch von einem zweiten Mischfonds sagen, dem WHC Global Discovery aus dem Hause SPSW Capital in Hamburg. Dessen Manager Markus Wedel verfolgt ebenfalls einen sehr flexiblen, auf absoluten Vermögenserhalt fokussierten Investmentansatz und legt darüber hinaus auf der Aktienseite einen besonderen Schwerpunkt auf langfristige Trends und Themen, die künftig die globale oder regionale Entwicklung beeinflussen dürften. Das tut er so erfolgreich, dass in den vergangenen Monaten mehrere Vertriebsorganisationen auf den Fonds aufmerksam wurden und das Volumen im September ebenfalls erstmals über die Marke von 100 Millionen Euro hievten. Außer bei Netfonds gehörte der WHC Global Discovery im Oktober auch bei Argentos und der DAB Bank zu den meistverkauften Produkten.Das bekommen vor allem Klassiker zu spüren, die wie der Carmignac Patrimoine schon seit längerem nicht mehr sonderlich gut laufen: Der einstige Anleger- und Maklerliebling ist derzeit bei keinem der großen Pools mehr unter den Top Ten vertreten. Eine Entwicklung, die irgendwann auch den im laufenden Jahr im Minus liegenden Ethna-Aktiv treffen könnte. Noch halten aber neben Fondskonzept auch BCA und Jung, DMS & Cie. dem von Luca Pesarini und Guido Barthels verwalteten Dickschiff die Treue.Ebenfalls in der Liste der Top-Seller zu etablieren scheint sich der Loys Global L/S der Oldenburger Boutique Loys. Dort verwaltet Fondsmanager Ufuk Boydak zwar erst knapp 80 Millionen Euro, doch die in den vergangenen Monaten gezeigte Stabilität scheint viele Makler ebenso zu überzeugen wie das von Loys im Vertrieb in den Vordergrund gestellte Argument, dass der an den Aktienmärkten nach bewährtem Stockpicking-Konzept sowohl long als auch short agierende Fonds anders als viele andere Absolute-Return-Produkte um die als überteuert geltenden Rentenmärkte einen großen Bogen schlägt.Dazu dürfte ebenfalls die solide Performance der vergangenen Monate beigetragen haben. Die in punkto Wertentwicklung zweifellos beste Bilanz aller aktuellen Top-Seller weist allerdings der DWS Aktien Strategie Deutschland auf. Mit dem seit Januar aufgelaufenen Plus von 27,3 Prozent schlägt Fondsmanager Henning Gebhardt nicht nur den Dax um Längen, sondern auch die deutlich besser gelaufenen Nebenwerte-Indizes M-Dax und S-Dax.Verpassen Sie keinen Beitrag aus unserem wöchentlichen Online-Magazin DER FONDS und melden Sie sich hier kostenlos per E-Mail an