Top-Seller Juli 2017 Die 10 meistverkauften Fonds des Maklerpools Argentos

Der größte Gewinner im Juli

Die Rangliste der zehn am häufigsten vermittelten Fonds des Maklerpools Argentos hat sich im Monatsvergleich komplett geändert: Die Top Ten führt im Juli damit ein Newcomer an: Der BGF World Mining Fund A2 USD ist ein Aktienfonds, mit dem Anleger gezielt auf Unternehmen der internationalen Edelmetall-Branche setzen.

Die Fondsmanager Evy Hambro und Olivia Markham investieren mindestens 70 Prozent des Fondsvolumens von derzeit 6,2 Milliarden US-Dollar in Aktiengesellschaften, die hauptsächlich im Bergbau und/oder der Förderung oder dem Abbau von Grund- und Edelmetallen und/oder Mineralien tätig sind.

In der regionalen Aufteilung des Portfolios dominieren Großbritannien (32,4 Prozent) und Kanada (27,6 Prozent), die gemeinsam auf 60 Prozent kommen. Diese Daten beziehen sich jedoch lediglich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere.

So zählen zu den größten Einzelpositionen mit Anteilen von jeweils 9 Prozent von Glencore mit Hauptsitz in der Schweiz, Rio Tinto mit Sitz in London und BHP Billiton mit Zentrale in Melbourne. Gold oder Metalle sind nicht in physischer Form im Fonds enthalten.