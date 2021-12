Top-Seller Juli 2017 Die 10 meistverkauften Fonds des Maklerpools FondsKonzept

Der größte Gewinner im Juli

Den größten Sprung nach oben schafft in der aktuellen Absatzliste der zehn meistverkauften Fonds des Maklerpools FondsKonzept der Vontobel Fund - US Equity H - EUR (hedged). Dieser Aktienfonds der Vontobel Asset Management investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in den USA haben und in Relation zu ihrem Marktwert als unterbewertet erscheinen.

Die Anlage erfolgt nach Angaben des Schweizer Vermögensverwalters „streng nach dem Bottom-up-Ansatz“: Zunächst wird das Wachstumspotenzial der Einzeltitel analysiert. Anschliessend werden die Chancen im Sektor sowie im Gesamtmarkt bewertet. Die Fondszusammensetzung orientiert sich demnach nicht an einem Vergleichsindex, sondern „spiegelt die Anlageideen wider, von denen die Portfoliomanager am stärksten überzeugt sind“.

Der in New York ansässige Portfoliomanager Matthew Benkendorf setzt aktuell vor allem auf IT-Werte, die knapp ein Fünftel des Fonds ausmachen. Jeweils knapp ein Fünftel des Fondsvolumens von knapp 1,9 Milliarden US-Dollar investiert er in den Sektoren Basiskonsumgüter und Nicht-Basiskonsumgüter. Top-Positionen mit jeweils 5 Prozent Gewicht im Fonds sind die Zahlungsdienstleister Mastercard und Visa.