Top-Seller: M & W Privat ist bei Makler-Pools die Nummer 1

Fünf von sechs Maklerpools, die DAS INVESTMENT.com regelmäßig nach ihren umsatzstärksten Fondsprodukten befragt , zählen derzeit den M & W Privat der Hamburger Vermögensverwalter Martin Mack und Herwig Weise zu ihren Top-Sellern.Nach Beliebtheit aufaddiert (zehn Punkte für Rang 1, ein Punkt für Rang 10) kommt das Ende Januar zu rund 30 Prozent aus Edelmetallen bestehende Multi-Asset-Produkt derzeit auf 39 von 60 möglichen Punkten.Nur vier Punkte dahinter liegt der FvS Multiple Opportunities , dessen Manager Bert Flossbach sich in der Asset Allocation ebenfalls umfassende Freiheiten herausnimmt und so die Krisenjahre 2008 und 2011 ähnlich unbeschadet überstand wie Mack und Weise.Damit dominieren diese beiden Fonds die Konkurrenz ähnlich wie in den Vorjahren der Carmignac Patrimoine (aktuell 21 Punkte) und der nur noch bei Jung, DMS & Cie und Netfonds gefragte Ethna-Aktiv E, der sich mit 11 Punkten knapp in die Top Ten rettet. Beliebtester Aktienfonds bleibt der DWS Top Dividende, gefolgt vom vor allem bei BCA beliebten Templeton Growth.