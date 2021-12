Top-Seller Trotz Nullzins: Geldmarktfonds bei Anlegern beliebt

So verständlich die Vorsichtsmaßnahme auch anmutet – im Nachhinein betrachtet hätte sich der Krisenmonat angeboten, die bei vielen Kunden noch immer recht niedrige Aktienquote etwas weiter aufzustocken. Wenn dies vereinzelt doch geschah, dann bei in der Vergangenheit sehr gut gelaufenen Produkten wie dem DWS Biotech, der es sowohl bei Argentos (Platz 6) als auch bei Netfonds (Platz 8) in die Top Ten schaffte. Bei der DAB Bank finden sich mit dem DWS US Growth (Platz 3), dem M&G American Fund (Platz 5) und dem M&G Global Dividend (Platz 6) immerhin drei Aktienfonds unter den Top-Sellern.



Letztlich blieben jedoch auch im Oktober jene Mischfonds-Klassiker gefragt, denen Anleger es zutrauen, in guten wie in schlechten Zeiten das Optimum aus ihrem Geld herauszuholen – allen voran der FvS Multiple Opportunities, der Ethna-Aktiv E und der Kapital Plus. Tatsächlich schafften es deren Manager Bert Flossbach, Luca Pesarini und Stefan Kloss, von Ende September bis Ende November unter moderaten Schwankungen ein besseres Ergebnis herauszuholen als die eingangs genannten Geldmarktfonds. Auch aufs Jahr hochgerechnet kann sich ihre Performance mit Werten von 6,9 bis 11,8 Prozent sehen lassen.