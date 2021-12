Top-Seller von Fondskonzept: DWS-Fonds heiß begehrt

And the winner is, mal wieder, Carmignac. Wie bereits im Vormonat darf sich der defensive Mischfonds Patrimoine (A0DPW0) meistverkaufter Fonds des Maklerpools Fondskonzept nennen (zu den Top-Seller-Listen). Als zweiter großer Gewinner darf sich dieses Mal die DWS fühlen; gleich vier Fonds schafften es in die Bestenliste: DWS Vorsorge Dachfonds (DWS001, Platz 2), DWS Top Dividende (984811, Platz 4), DWS Zukunftsressourcen (515246, Platz 7) und DWS Rendite Optima Four Seasons (A0F426, Platz 9).Der Ethna-Aktiv E (764930), Spitzenreiter in drei der sechs von DAS INVESTMENT.com präsentierten Top-Seller-Listen, belegt den dritten Rang.Neu dabei auf Rang fünf ist der Fonds Raiffeisen-Russland-Aktien (A0M5JJ) – nicht allzu verwunderlich bei einer Performance von 42 Prozent im vergangenen Jahr. 2010 konnte die Benchmark MSCI Russia zudem um mehr als 15 Prozent geschlagen werden.Fondsmanagerin Angelika Millendorfer konzentriert sich bei Ihrer Suche nach attraktiven Aktien in erster Linie auf den russischen Rohstoff- und Energiesektor. Stark vertreten sind zurzeit aber auch Titel aus den Branchen Finanzen und Telekommunikation.Neben Russland darf Millendorfer ihre Fühler auch in andere GUS-Staaten wie Ukraine, Kasachstan oder Weißrussland ausstrecken. Auch besonders wachstumsstarke Aktien aus dem Small-Cap-Bereich sind kein Tabu; hier wird Millendorfer durch die vor Ort ansässige Raiffeisen Capital Moskau unterstützt.