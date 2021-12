Top-Seller-Wechsel bei Flossbach von Storch BVI-Statistik: Die 10 beliebtesten Fonds im Januar

Der Fondsverband BVI erhebt regelmäßig die Mittelzuflüsse in Fonds seiner Mitglieder. Das waren die zehn Top-Seller-Fonds im Januar.

Methodischer Hinweis: Der BVI nahm Anfang 2017 eine Änderung seiner Erfassungsmethode vor. So wurden in früheren Statistiken lediglich Mittelzuflüsse in einzelne Tranchen der Fonds ausgewiesen. Ab Januar weist der BVI auch die Gesamtzuflüsse eines Fonds aus. Letztere liegen auch unserem Ranking zugrunde, da sie höhere Aussagekraft über den Vertriebserfolg eines Produkts haben.



Außerdem beschränkt sich die Statistik auf BVI-Mitglieder sowie Nicht-Mitglieder, die dem Verband die für den deutschen Absatzmarkt relevanten Größen melden.

Platz 10: Comstage ETF Dow Jones Euro Stoxx 50 TR

Mittelzuflüsse im Januar: 157,3 Millionen Euro

Kategorie: Indexfonds