Das sind die Top-Anbieter aus dem Private-Banking-Test 2026
Die Gesellschaft für Qualitätsprüfung hat 111 unabhängige Vermögensverwalter in Deutschland analysiert. 36 von ihnen erhielten das Prädikat „Exzellente Beratungsqualität“ und erreichten eine Gesamtnote besser als 2,0. Ein Vermögensverwalter erzielte dabei die Bestnote 1,00.
Anders als im Vorjahr konzentrierte sich der Test 2026 nicht auf die digitale Präsenz, sondern auf die Beratungsqualität der Anbieter. Die Studie basiert auf der Auswertung „Digital Champions 2025“ und unterzog die Anbieter mit exzellentem digitalen Ersteindruck einer weiteren Prüfung in persönlichen Beratungsgesprächen.
Die Bewertungskriterien im Überblick
Die Tester bewerteten die Vermögensverwalter in vier Hauptkategorien:
- Servicequalität (15 Prozent): Erreichbarkeit, Terminvereinbarung, Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit der Ansprechpartner
- Bedarfsanalyse (35 Prozent): Erfassung persönlicher Daten, Anlegerprofil, Renditeerwartungen, Risikobereitschaft und Transparenz bei Kosten
- Beratungsqualität (35 Prozent): Fachliche Tiefe, Struktur der Beratung, Verständlichkeit der Anlagestrategien und Vollständigkeit der Informationen
- Nachbetreuung (15 Prozent): Erfassung der Kontaktdaten, Angebot von Folgeterminen und proaktive Kommunikation
Für die Bewertung setzten die Tester geschulte Brancheninsider ein. Diese gaben sich als potenzielle Kunden aus und durchliefen den gesamten Beratungsprozess. Ein standardisierter Fragebogen gewährleistete eine objektive Bewertung.
Schwächen bei der Nachbetreuung
„Unsere Überzeugung ist, dass echte Beratung mit den richtigen Fragen beginnt“, sagt Kai Fürderer, Mitglied der Geschäftsleitung der Gesellschaft für Qualitätsprüfung. Auffällig: Viele Vermögensverwalter schnitten bei der Nachbetreuung schlechter ab als in den anderen Kategorien. Während zahlreiche Anbieter bei Servicequalität, Bedarfsanalyse und Beratungsqualität Bestnoten erhielten, erreichten nur wenige bei der Nachbetreuung eine 1,00.
Die Gesellschaft für Qualitätsprüfung führte die Beratungsgespräche zwischen April und November 2025 durch. Die Auszeichnung „Exzellente Beratungsqualität" setzt eine Gesamtnote besser als 2,0 voraus.
Top-Vermögensverwalter des Private-Banking-Tests 2026
|Vermögensverwalter
|Gesamtnote
|Pegasos Capital GmbH
|1,00
|Capitell Vermögens-Management AG
|1,12
|Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH
|1,12
|Fisher Investments GmbH
|1,12
|Flossbach von Storch SE
|1,12
|Franz Martz & Söhne Private Treuhand GmbH
|1,12
|Gerd Kommer Invest GmbH
|1,12
|HRK Lunis AG
|1,12
|Mademann & Kollegen GmbH
|1,12
|Plutos Vermögensverwaltung AG
|1,12
|V.M.Z. Vermögensverwaltungsgesellschaft DR. Markus C. Zschaber mbH
|1,12
|Value Experts Vermögensverwaltungs AG
|1,12
|Breidenbach von Schlieffen & Co. GmbH
|1,30
|Freiburger Vermögensmanagment GmbH
|1,30
|Habbel, Pohlig & Partner Institut für Bank und Wirtschaftsberatung GmbH
|1,30
|Kidron Vermögensverwaltung GmbH
|1,30
|VZ VermögensZentrum Bank AG
|1,30
|Asset Concepts GmbH
|1,38
|FIVV (Finanzinformation & Vermögensverwaltung ) AG
|1,38
|Stratav Vermögensverwaltung GmbH
|1,47
|Top Vermögensverwaltung AG
|1,47
|BV & P Vermögen AG
|1,50
|e / r / w / Vermögensmanagement GmbH
|1,50
|Maiestas Vermögensmanagement AG
|1,50
|Nowinta Investmentservice GmbH
|1,50
|Rhein Asset Management S. A.
|1,50
|Source For Alpha AG
|1,50
|Dagg Invest GmbH
|1,52
|Partners Vermögensmanagement AG
|1,65
|PEH Wertpapier AG
|1,65
|Axia Asset Management GmbH
|1,67
|EV Digital Invest AG
|1,67
|Liqid Investments GmbH
|1,67
|Salm-Salm & Partner GmbH
|1,67
|Consulting Team Vermögensverwaltung AG
|1,77
|Dolphinvest Consulting GmbH
|1,87
Quelle: Gesellschaft für Qualitätsprüfung
Anmerkung der Redaktion: In unserer zunächst veröffentlichten Tabelle hatten sich Fehler eingeschlichen. Diese sind jetzt korrigiert.