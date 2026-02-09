Die Gesellschaft für Qualitätsprüfung hat Vermögensverwalter in Beratungsgesprächen getestet. Bei der Nachbetreuung zeigen viele Schwächen – es gab aber auch eine Bestnote.

Analyse der Gesellschaft für Qualitätsprüfung Top-Vermögensverwalter aus dem Private-Banking-Test 2026

Die Gesellschaft für Qualitätsprüfung hat 111 unabhängige Vermögensverwalter in Deutschland analysiert. 36 von ihnen erhielten das Prädikat „Exzellente Beratungsqualität“ und erreichten eine Gesamtnote besser als 2,0. Ein Vermögensverwalter erzielte dabei die Bestnote 1,00.

Anders als im Vorjahr konzentrierte sich der Test 2026 nicht auf die digitale Präsenz, sondern auf die Beratungsqualität der Anbieter. Die Studie basiert auf der Auswertung „Digital Champions 2025“ und unterzog die Anbieter mit exzellentem digitalen Ersteindruck einer weiteren Prüfung in persönlichen Beratungsgesprächen.

Die Bewertungskriterien im Überblick

Die Tester bewerteten die Vermögensverwalter in vier Hauptkategorien:

Servicequalität (15 Prozent): Erreichbarkeit, Terminvereinbarung, Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit der Ansprechpartner

Erreichbarkeit, Terminvereinbarung, Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit der Ansprechpartner Bedarfsanalyse (35 Prozent): Erfassung persönlicher Daten, Anlegerprofil, Renditeerwartungen, Risikobereitschaft und Transparenz bei Kosten

Erfassung persönlicher Daten, Anlegerprofil, Renditeerwartungen, Risikobereitschaft und Transparenz bei Kosten Beratungsqualität (35 Prozent): Fachliche Tiefe, Struktur der Beratung, Verständlichkeit der Anlagestrategien und Vollständigkeit der Informationen

Fachliche Tiefe, Struktur der Beratung, Verständlichkeit der Anlagestrategien und Vollständigkeit der Informationen Nachbetreuung (15 Prozent): Erfassung der Kontaktdaten, Angebot von Folgeterminen und proaktive Kommunikation

Für die Bewertung setzten die Tester geschulte Brancheninsider ein. Diese gaben sich als potenzielle Kunden aus und durchliefen den gesamten Beratungsprozess. Ein standardisierter Fragebogen gewährleistete eine objektive Bewertung.

Schwächen bei der Nachbetreuung

„Unsere Überzeugung ist, dass echte Beratung mit den richtigen Fragen beginnt“, sagt Kai Fürderer, Mitglied der Geschäftsleitung der Gesellschaft für Qualitätsprüfung. Auffällig: Viele Vermögensverwalter schnitten bei der Nachbetreuung schlechter ab als in den anderen Kategorien. Während zahlreiche Anbieter bei Servicequalität, Bedarfsanalyse und Beratungsqualität Bestnoten erhielten, erreichten nur wenige bei der Nachbetreuung eine 1,00.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Die Gesellschaft für Qualitätsprüfung führte die Beratungsgespräche zwischen April und November 2025 durch. Die Auszeichnung „Exzellente Beratungsqualität" setzt eine Gesamtnote besser als 2,0 voraus.

Top-Vermögensverwalter des Private-Banking-Tests 2026

Vermögensverwalter Gesamtnote Pegasos Capital GmbH 1,00 Capitell Vermögens-Management AG 1,12 Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH 1,12 Fisher Investments GmbH 1,12 Flossbach von Storch SE 1,12 Franz Martz & Söhne Private Treuhand GmbH 1,12 Gerd Kommer Invest GmbH 1,12 HRK Lunis AG 1,12 Mademann & Kollegen GmbH 1,12 Plutos Vermögensverwaltung AG 1,12 V.M.Z. Vermögensverwaltungsgesellschaft DR. Markus C. Zschaber mbH 1,12 Value Experts Vermögensverwaltungs AG 1,12 Breidenbach von Schlieffen & Co. GmbH 1,30 Freiburger Vermögensmanagment GmbH 1,30 Habbel, Pohlig & Partner Institut für Bank und Wirtschaftsberatung GmbH 1,30 Kidron Vermögensverwaltung GmbH 1,30 VZ VermögensZentrum Bank AG 1,30 Asset Concepts GmbH 1,38 FIVV (Finanzinformation & Vermögensverwaltung ) AG 1,38 Stratav Vermögensverwaltung GmbH 1,47 Top Vermögensverwaltung AG 1,47 BV & P Vermögen AG 1,50 e / r / w / Vermögensmanagement GmbH 1,50 Maiestas Vermögensmanagement AG 1,50 Nowinta Investmentservice GmbH 1,50 Rhein Asset Management S. A. 1,50 Source For Alpha AG 1,50 Dagg Invest GmbH 1,52 Partners Vermögensmanagement AG 1,65 PEH Wertpapier AG 1,65 Axia Asset Management GmbH 1,67 EV Digital Invest AG 1,67 Liqid Investments GmbH 1,67 Salm-Salm & Partner GmbH 1,67 Consulting Team Vermögensverwaltung AG 1,77 Dolphinvest Consulting GmbH 1,87

Quelle: Gesellschaft für Qualitätsprüfung

Anmerkung der Redaktion: In unserer zunächst veröffentlichten Tabelle hatten sich Fehler eingeschlichen. Diese sind jetzt korrigiert.