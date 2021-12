Tops & Flops 2016 Der Spitzenreiter schaffte 128 Prozent

„Megatrend mit fantastischen Gewinnchancen“ und „Lithium ist der neue Star am Börsen-Himmel“ – so lauteten zwei der Schlagzeilen, die so manchen Anleger in Aufbruchsstimmung versetzten. Damals, Anfang 2010. Was folgte, hat in der Investmentbranche Tradition. Flugs fand sich mit der Schweizer Gesellschaft Commodity Capital ein Anbieter, der diesem neuen Trend einen Fondsmantel überstülpte. Am 12. Januar 2010 machte sich der Structured Solutions Lithium Index Strategie auf, um vom Run auf jenen Rohstoff zu profitieren, dem moderne Elektroautos ihre Energie verdanken.

Der Start verlief mehr als holprig. In den ersten dreieinhalb Jahren fiel der Preis des einem Korb aus Lithium-Aktien folgenden Fonds um fast 60 Prozent und blieb für mehr als zwei Jahre auf diesem Niveau. Einer leichten Erholung Ende 2015 folgte dann allerdings im ersten Halbjahr 2016 ein wahres Kursfeuerwerk: Mit einem Plus von 111,3 Prozent belegte der Structured Solutions Lithium Index Strategie in der Sechs-Monats-Bilanz hinter neun Goldminenfonds Rang 10.

Während Gold im zweiten Halbjahr schwächelte, legten Lithium-Aktien weiter zu. Am Ende steht deshalb für 2016 ein Plus von 128,5 Prozent – ein Vorsprung von knapp 10 Prozentpunkten auf den zweitplatzierten Stabilitas Silber + Weissmetalle (siehe Tabelle).