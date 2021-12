Tops & Flops 2014 Indien-Fonds von Amundi gibt den Takt vor

Und obwohl die Bilanz der ersten 100 Tage der Neuen Zürcher Zeitung zufolge eher durchwachsen ausfällt und die Bewertungen deutlich gestiegen sind, bleibt die Grundstimmung unter Indien-Investoren bis auf weiteres positiv. Nach Ansicht von Comgest-Manager Manish Shah könnten Modis Reformen sogar „zur Blaupause für andere Schwellenländer“ werden.belegt im aktuellen Performance-Vergleich aller in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen Investmentfonds Rang 2 – mit einem seit Anfang Januar aufgelaufenen Plus von 63,51 Prozent knapp geschlagen von einem anderen Indien-Fonds, der sich lediglich auf einen Teilbereich des Marktes konzentriert. Mit dem Amundi Equity Infrastructure India (siehe Chart) investiert Fondsmanager Sidharth Mahapatr ausschließlich in Unternehmen, die an der Verbesserung der Infrastruktur arbeiten – eher defensive Pharma- oder Konsumwerte bleiben außen vor. Auch Mahapatr sieht den im Mai gestarteten Aufschwung der indischen Börse noch längst nicht am EndeDer DB X-Trackers MSCI India kommt lediglich auf ein Plus von 34,12 Prozent, der Amundi ETF MSCI India auf 33,62 Prozent. Noch schlechter ab schnitten lediglich der JP Morgan India mit 32,95 Prozent und der Meinl India Growth mit 31,58 Prozent.wie der auf Seltene Erden spezialisierte UBS Stoxx Global Rare Earth und Strategiefonds wie ein doppelt gehebelter Short-ETF auf den Euro Stoxx 50 oder Produkte, die wie der Lyxor ETF S&P 500 VIX Futures und der ETFS Bofaml IV Stoxx GO ETF von einem deutlichen Anziehen der Volatilitäten an den Aktienmärkten profitieren würden. Läuft es dort über eine längere Zeit in die falsche Richtung, kann die Kapitalvernichtung schnell existenzbedrohende Züge annehmen, wie das Drei-Jahres-Minus von 91,29 Prozent beim letztgenannten Fonds demonstriert.Mit dem Comstage Bund-Future Double Short und dem Lyxor ETF Double Short Bund ebenfalls unter den Flop-Ten vertreten: zwei Fonds, die Kursverluste bei Bundesanleihen hebeln und damit im Falle einer Zinswende zu einem sehr interessanten Depot-Baustein werden könnten. Noch aber ist ihre Zeit definitiv nicht gekommen.