Tops & Flops 2015 China-Fonds setzen sich wieder an die Spitze

auch aktiv gemanagte Fonds wie der Edmond de Rothschild China oder der GAM Star China mithalten. Das liegt zum einen daran, dass deren bislang vor allem auf die Börse in Hongkong fokussierten Manager sich seit einigen Monaten auch stärker in Shanghai und Shenzhen engagieren dürfen. Zum anderen sind chinesische Anleger seit einigen Wochen stärker in Hongkong aktiv , so dass die dort gehandelten Aktien einen Teil ihres Rückstands aufholen konnten.Der aktuell wohl prominenteste China-Fan ist Jim O’Neill. Der Vater des Bric-Gedankens bescheinigt dem Land in einem aktuellen Kommentar , die in seine Entwicklung gesetzten Erwartungen voll erfüllt zu haben – anders als die restlichen Quartett-Mitglieder Indien, Brasilien, und Russland. Eine Enttäuschung, die in den vergangenen Jahren im Falle der beiden letztgenannten Länder auch an der Börse zu beobachten ist (siehe Grafik).Für 2015 sieht es so aus, als ob zumindest Russland ein Comeback erleben könnte: In der aktuellen Liste der 20 besten Aktienfonds des laufenden Jahres finden sich gleich zehn entsprechende Länderfonds, die seit Anfang Januar zwischen 55,7 Prozent (HSBC MSCI Russia ETF) und 48,7 Prozent (Neptune Russia & Greater Russia Fund) zugelegt haben. Ein großer Teil dieser Wertsteigerung geht allerdings auf die Erholung des Rubel zurück: Seit Anfang Februar hat die russische Währung gegenüber Dollar und Euro rund 30 Prozent zugelegt. Geht es nach dem Turnaround-Spekulanten Jim Rogers , sollten auch die Börsenkurse bald nachziehen: Der ehemalige Partner der Hedgefonds-Legende George Soros sieht in Russland derzeit den „attraktivsten Aktienmarkt der Welt“.Bislang ist davon in den Ranglisten jedoch wenig zu sehen – an der griechischen Börse aktive Aktienfonds gehören zu den wenigen Verlierern des laufenden Jahres. Kurzfristig dürfte sich an diesem Bild angesichts immer neuer Horrormeldungen über eine drohende Staatspleite und den Ausstieg aus dem Euro auch nicht viel ändern. Für geduldige und vor allem nervenstarke Anleger könnte es sich dennoch lohnen, ganz allmählich die Fühler Richtung Athen auszustrecken: Wenn die Kurse an einer über längere Zeit gemiedenen Krisenbörse erst einmal ins Laufen kommen, geht alles manchmal ganz schnell – siehe China und Russland.Verpassen Sie keinen Beitrag aus unserem wöchentlichen Online-Magazin DER FONDS und melden Sie sich hier kostenlos per E-Mail an