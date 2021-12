Tops & Flops: Antecedo Strategic Invest rückt an die Spitze

Der Einbruch war kurz, aber dafür umso heftiger. Im vergangenen Sommer stürzte der Antecedo Independent Invest (WKN: A0RAD4) um 25 Prozent ab, der etwas offensiver ausgerichtete Antecedo Strategic Invest sogar um mehr als 50 Prozent.In beiden Fonds verfolgt Antecedo-Gründer Kay Peter Tönnes eine Absolute-Return-Strategie , die auf der Preisdifferenz für Call- und Put- Optionen unterschiedlicher Laufzeit beruht. In normalen Marktphasen strebt er damit Renditen von 6 bis 12 Prozent pro Jahr an. Weil sich Mitte 2011 jedoch am Optionsmarkt die Volatilitäten am langen und am kurzen Ende völlig atypisch entwickelten, ging die Rechnung kurzfristig nicht auf.Für bereits investierte Anleger ein Schock, für Schnäppchenjäger jedoch eine große Chance. Denn: Seit sich die Lage im Spätherbst normalisiert hat, gibt es die zunächst entgangene Performance vom Markt gewissermaßen nachgereicht.So kommt es, dass der Antecedo Strategic Invest seit Jahresanfang mit 38,7 Prozent im Plus liegt – Platz 1 unter sämtlichen in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen Investmentfonds. Der Antecedo Independent Invest schafft zum Stichtag 13. Juni immerhin 15,7 Prozent.Damit ist Tönnes zufolge das Ende der Fahnenstange aber noch nicht erreicht: „Angesichts der derzeit sehr hohen Volatilitäten müsste der Strategic Invest bis zum Jahresende jeden Monat um weitere 4 Prozentpunkte steigen.“Weil er einen 2011 vergleichbaren Einbruch angesichts diverser Feintuning- Maßnahmen für „nahezu ausgeschlossen“ hält, steht der Fonds übrigens in Kürze auch einem breiteren Anlegerpublikum zur Verfügung: Ab dem 2. August beträgt die Mindestanlage nicht mehr 50.000 Euro, sondern nur noch einen Anteil.