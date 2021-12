Tops & Flops: Elf Fonds für türkische Aktien unter den Top 15

Politisch steht die Türkei nach dem Abschuss eines ihrer Militärjets durch Syrien seit Tagen im Fokus der Weltöffentlichkeit. Wirtschaftlich hätte es dieser zusätzlichen Aufmerksamkeit kaum bedurft: Das Land am Bosporus überzeugt bereits seit längerem durch eine überschäumende Konjunktur, gute Unternehmensdaten und einen im Vergleich zu den meisten EU-Ländern grundsoliden Staatshaushalt. Vor diesem Hintergrund trotzte die Börse Istanbul auch in den vergangenen Wochen der tendenziell eher weiter abwärts gerichteten Stimmung.Zum Stichtag 25. Juni finden sich deshalb unter den besten 15 Fonds des laufenden Jahres mit deutscher Vertriebszulassung mittlerweile elf Fonds für türkische Aktien. Neu hinzugekommen sind der I-Shares MSCI Turkey und zwei Indexprodukte auf den Dow Jones Turkey Titans 20. Den besten Eindruck in dieser Gruppe hinterlässt allerdings nach wie vor der DWS Türkei von Sebastian Kahlfeld, der mit einem seit Januar erzielten Plus von 33,3 Prozent Rang 2 der Gesamttabelle belegt.Eine Trendwende gab es beim Mitte Juni noch auf dem letzten Platz liegenden Griechenland-Fonds Lyxor FTSE Athex 20. Dessen Anteile schossen im Umfeld der griechischen Parlamentswahlen am 17. Juni zeitweise um mehr als 20 Prozent in die Höhe. Neues Schlusslicht ist der überwiegend in Goldminenaktien investierende Craton Capital Precious Metal.