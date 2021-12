Tops & Flops: Erster Spitzenreiter des Jahres 2013 kommt aus Asien

Am Ende fehlten drei Tage zum Positionswechsel: Weil der von Ercan Güner gemanagte HSBC Turkey Equity seinen Aufwärtstrend auch im neuen Jahr fortsetzte, wäre er zum Stichtag 4. Januar am 2013 mit einem leichten Minus gestarteten Antecedo- Fonds von Kay-Peter Tönnes vorbeigezogen. So aber begann am 2. Januar eine neue Zeitrechnung, die gleich mehrere auf Südostasien spezialisierte Aktienfonds vorn sieht.Allen voran den von der Marburger Gesellschaft Finet Asset Management initiierten LSF Asian Solar & Wind Fund, der um gleich 16,2 Prozent in die Höhe sprang. Was auf den ersten Blick anmutet wie eine kurzfristige Reaktion auf die Entscheidung von Investoren-Legende Warren Buffett, 2,5 Milliarden US-Dollar in ein US-Solarprojekt zu stecken, ist allerdings nur die Fortsetzung einer bereits Ende November gestarteten Erholung. Von seinem einstigen Ausgabepreis ist der im Februar 2009 platzierte Fonds allerdings noch immer weit entfernt.Gleiches gilt für das neue alte Schlusslicht, den von ETF-Securities aufgelegten ETFX Bofaml IV Stoxx. Dessen Politik, den Euro Stoxx 50 Investable Volatility Index abzubilden, brachte seit Anfang 2012 ein Minus von 71 Prozent. Zwischen diversen doppelt gehebelten Short-ETFs finden sich am Ende auch zwei speziell für die Altersvorsorge konzipierte Fonds. Vor allem die bisherige Performance des Allianz Fondsvorsorge 1977-1996 – Absturz in der Finanzkrise um mehr als 40 Prozent ohne anschließende Erholung – weckt nicht unbedingt Vertrauen in derartige Strategie-Produkte.