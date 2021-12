Topseller Vermögensverwalter empfiehlt Baillie Gifford Worldwide Long Term

Christian Mallek, Sigavest

Foto: Sigavest

Der aktiv gemanagte Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth (ISIN: IE00BYX4R502) des schottischen Fondsanbieters Baillie Gifford ist erst seit kurzem in Deutschland erhältlich. Sein Management konzentriert sich auf Firmen, die Maßstäbe für den Wandel unserer Zeit setzen. Dabei stehen die Bereiche Mobilität, Gesundheit, Handel, Software und Medien im Fokus. Kurzfristige Nebengeräusche an der Börse finden im Portfoliomanagement keine Beachtung. Das zeigte sich deutlich in der Corona-Krise.

Der Fonds machte einen Rückgang von 30 Prozent wett und erreichte innerhalb kurzer Zeit neue Höchstkurse. Auch langfristig gesehen ist der Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth mit Wachstumsaktien sehr erfolgreich. Im Jahr 2010 waren nur drei Technologietitel unter den Top-10-Positionen, darunter Amazon und Tencent. Heute sind es viel mehr.

• Gesellschaft: Baillie Gifford

• Fondsmanager: Mark Urquhart

• ISIN: IE00BYX4R502

• Auflegung: 10. August 2016

• Anlageklasse: Aktienfonds