Torsten Graf verlässt Fondsgesellschaft Neuer Mann übernimmt Main First Classic Stock Fund

Torsten Graf hat Ende Februar Main First verlassen, bestätigte die Frankfurter Fondsgesellschaft auf Nachfrage von DAS INVESTMENT.com. Seinen Fonds Main First Classic Stock Fund , der er zusammen mit Olgerd Eichler gemanagt hat, übernimmt Thomas Meier. Der ehemalige Deka-Fondsmanager wechselte im Januar zu Main First und koordiniert dort die Aktien-Teams der Fondsgesellschaft. Neben der Übernahme des Portfolio-Managements beim Main First Classic Stock Fund plant Meier die Auflage eines neuen globalen Aktienfonds mit Fokus auf Dividendentitel.Graf habe die Firma auf eigenen Wunsch verlassen und will sich neuen Herausforderungen in der Branche widmen, so Citywire. Sieben Jahre arbeitete er für die Frankfurter Fondsgesellschaft. Zuvor arbeitete er im Portfoliomanagement von Union Investment.