Ehemaliger Direktor Vertrieb und Marketing Torsten Jasper verlässt Apella

2020 hatte der Maklerpool aus Neubrandenburg ihn in seine Leitungsposition eingesetzt und dafür eigens eine neue Jobposition geschaffen: Torsten Jasper, seit rund drei Jahren als Direktor Vertrieb und Markting für Apella tätig, verlässt das Unternehmen wieder.

Der 37-Jährige war bei Apella für die Marken- und Umsatzentwicklung zuständig. Seit 2013 ist der studierte Volkswirt selbst als Makler mit eigenem Unternehmen („Die Küstenberater“) tätig und an Apella angebunden. Diese Tätigkeit behielt er auch nach seinem beruflichen Wechsel zu dem Maklerpool bei: 2017 heuerte Jasper als Projektleiter Marketing bei seinem Pool an und begleitete dort zunächst die Maklergewinnung. 2018 übernahm er die Führung des Vertriebsteams, 2020 kam er in die Position eines Direktors, die er bis dato innehatte.

„Persönliche Überlegungen“ als Hintergrund

Von Apella heißt es anlässlich des Abgangs: „Herr Jasper hat über viele Jahre hinweg einen bedeutenden Beitrag zur erfolgreichen Entwicklung und Führung unseres Unternehmens geleistet.“ Er scheide in beiderseitigem Einvernehmen aus, der Entscheidung lägen „persönliche Überlegungen“ zugrunde. Von Apella heißt es außerdem: „Wir möchten betonen, dass dieser Schritt keinerlei Auswirkungen auf die Kontinuität und Stabilität unseres Unternehmens haben wird.“

Wohin es Jasper beruflich nun zieht, verrät die Mitteilung nicht. Jasper selbst lässt diese Frage in einem Post zu seinem Abschied auf Linkedin selbst offen, verrät jedoch, dass er am 1. Dezember bereits einen neuen Job antritt. Apella wolle erweiterhin verbunden bleiben.

Torsten Jasper hat sich nicht nur als Vermittler, sondern unter anderem auch durch einen eigenen Podcast mit dem Titel „Makler- und Vermittler-Podcast“ in der Versicherungsvermittlerbranche und darüber hinaus einen Namen gemacht. Die Podcast-Reihe, die typische Vertriebsthemen aufgreift, betreibt er gemeinsam mit dem Vermittler Nico Vogt.