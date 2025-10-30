DAS INVESTMENT: Herr Uhlig, Sie sind der erste ostdeutsche Vorstandsvorsitzende eines großen Versicherers. War Ihnen das bewusst, als Sie Ihren neuen Posten angetreten haben?

Torsten Uhlig: Ich kenne zwar einige Kollegen, die auch Vorstandsmitglieder mit ostdeutschen Wurzeln sind, aber in der Gesamtverantwortung als Vorsitzender bin ich aktuell offenbar tatsächlich der Einzige. Das ist aber kein Phänomen der Versicherungsbranche. Auch in DAX-Konzernen gibt es meines Wissens aktuell keinen einzigen ostdeutschen Vorstandsvorsitzenden.

Sehen Sie darin ein Problem?

Uhlig: Es ist schon erstaunlich, dass wir mehr als 35 Jahre nach dem Mauerfall immer noch diesen Exotenstatus haben und dass wir darüber reden. Es fragt niemand, wenn jemand aus Hamburg Vorstandsvorsitzender eines Unternehmens in München wird. Aber wenn jemand als Sachse ein bundesweit tätiges Unternehmen mit Hauptstandorten in Dortmund und Hamburg verantworten darf, dann ist das offensichtlich etwas Außergewöhnliches.

Für das Phänomen, dass so wenig Ostdeutsche an die Spitze stehen, gibt es eine ganze Reihe von Gründen, die wahrscheinlich nicht nur bei den Unternehmen, sondern auch teilweise bei den Menschen liegen, die in Ostdeutschland großgeworden und sozialisiert wurden. Bei vielen Menschen aus diesen Regionen hat das DDR-System zum Beispiel dafür gesorgt, dass die Eigenverantwortung und Selbständigkeit nicht im Fokus standen.

Der unternehmerische Grundgedanke ist speziell in den ostdeutschen Bundesländern im gesamtdeutschen Vergleich nicht so ausgeprägt. Die Erfahrung habe ich im Übrigen auch in meiner vertrieblichen Verantwortung gemacht, als wir ein System für Unternehmeragenturen aufgebaut haben. Stärker ins Risiko zu gehen und zu investieren, diese Haltung war weniger vorhanden.

Mit welchen Eigenschaften haben Sie es geschafft, so weit zu kommen?

Uhlig: Ich war 23 Jahre alt, als im Jahr 1989 die Mauer fiel, und die Erfahrungen aus der Zeit helfen mir im Nachgang auch in der Bewertung von bestimmten Situationen. Wir Ostdeutsche sind aus den damaligen Rahmenbedingungen sehr anpassungsfähig und mussten lernen, mit Unsicherheiten umzugehen. Nur diese Anpassungsfähigkeit hat es beispielsweise ermöglicht, dass wir uns in der Zeit vor der Wende ein Lebensumfeld gestalten konnten, das zu einem selbst gepasst hat.

Über die Zeit – ich habe 1991 bei den Signal Versicherungen begonnen und bin jetzt 34 Jahre später in der Verantwortung als Vorstandsvorsitzender – habe ich festgestellt, dass alle, die etwas erreicht haben, unabhängig von der Herkunft, eine sehr hohe Leistungsbereitschaft zeigen mussten.

Dann gibt es zwei wichtige Eigenschaften bei mir: Ich bin unglaublich neugierig. Und das Zweite ist mein Ehrgeiz. Als Kind konnte ich bei Spielen ganz schlecht verlieren. Das sind energetische Triebfedern. Daraus resultiert bei mir immer wieder die Frage: Gibt es noch Möglichkeiten, Themen besser zu machen?

Ein ganz entscheidender Punkt ist auch mein familiäres Umfeld, dass die beruflich bedingten Veränderungen mitgetragen hat. Wir sind allein von 1991 bis 2005 fünfmal umgezogen, teilwiese mit schulpflichtigen Kindern in verschiedene Bundesländer.

Geht den Menschen das Bewusstsein dafür ab, dass Reformen im Sozialstaat eigentlich mehr Eigenverantwortung abverlangen würde?

Uhlig: Ja, da gebe ich Ihnen recht. Es würde uns guttun, gemeinsam auf die Wurzeln der Sozialsysteme zurückzuschauen. Was war der Kerngedanke der sozialen Sicherungssysteme? Diejenigen, die aus wirtschaftlichen oder anderen Gründen nicht in der Lage waren, für sich selbst zu sorgen, wurden für eine Grundversorgung in ein staatlich organisiertes Kollektiv geholt. So sind Ende des 19. Jahrhunderts die Sozialversicherungsgesetze entstanden.

Die nachhaltige Problemlösung liegt in der Stärkung der Eigenverantwortung. Und das findet nicht in der Komfortzone statt, denn das betrifft jeden Einzelnen. Wenn wir uns die Ausgabenseite und die Einnahmenseite der Krankenversicherung anschauen – überall muss etwas getan werden, damit das Gesamtsystem überhaupt langfristig funktioniert.

Sie sind mit 59 Jahren relativ spät Vorstandsvorsitzender geworden. Ist das nicht ein Manko?

Uhlig: Unser Vorstandsteam ist divers und das ist ein ganz hohes Gut. Wir neigen ja im Moment dazu, in der Wirtschaft Diversität in erster Linie am Geschlecht festzumachen. In unserem Vorstandsteam ist das anders.

Es ist hilfreich Personen im Team zu haben, die Ende 30, Anfang 40 sind und aus dieser Perspektive auf das Unternehmen schauen. Und gleichzeitig Kollegen, die wie ich seit über 30 Jahren in der Branche sind und ihre Erfahrungen einbringen. Die Vielfalt bei Geschlecht, Alter und Herkunft in unserem Vorstandsteam führt zu intensiveren und wertvolleren Diskussionen.

Ihr Vorgänger Ulrich Leitermann hat das Unternehmen sehr stark geprägt. Wie verstehen Sie ihre Rolle als sein Nachfolger?

Uhlig: Herr Leitermann war zwölf Jahre Vorstandsvorsitzender und 28 Jahre im Vorstand. Ich bin 34 Jahre bei der Signal Iduna. Als Herr Leitermann vor 28 Jahren als neuer Finanzvorstand bei den Signal Versicherungen anfing, hatte er seine Außendiensthospitation in Dresden bei einem jungen Verkaufsleiter namens Torsten Uhlig. Wir kennen uns also schon wirklich eine lange Zeit.

In den sechs Jahren gemeinsamer Vorstandsarbeit haben wir zusammen das Fundament zur erfolgreichen Entwicklung unserer Signal Iduna gelegt. Darauf kann ich nun in meiner neuen Aufgabe aufsetzen.

Aber wo liegt der Unterschied zu Ihrem Vorgänger im Führungsstil und in der inhaltlichen Bewertung von Transformationsprozessen?

Uhlig: In der inhaltlichen Bewertung sind wir beide nicht auseinander. Wir haben die Entscheidungen zur Transformation im Vorstandsteam in einer Gesamtverantwortung gemeinsam getroffen, zum Beispiel die Erarbeitung der Strategie bis 2030. Ulrich Leitermann war es immer wichtig, dass wir als Vorstandsteam funktionieren. Das kommt mir entgegen, weil ich von Haus aus ein Teamplayer bin.

Ich habe sicher aus meiner Historie heraus aber eine andere Nähe zu den Mitarbeitenden, eine andere Nähe zum Vertrieb, eine andere Ansprache und dadurch vielleicht auch eine andere Wahrnehmung. Aber in den Grundwerten, die wir hier bei Signal Iduna vertreten, sind wir sehr ähnlich.

Auf die Frage, ob wir ein kulturell gewachsenes System mit aller Macht verändern, nur weil ein neuer Vorsitzender da ist, lautet meine Antwort: Nein. Ich finde es erstrebenswert, diese Kultur weiterzuentwickeln.

Wie haben Sie Alexandra Markovic-Sobau als neue Vertriebsvorständin gewonnen?

Uhlig: Für mich persönlich war es wichtig, auch in meiner Nachfolge jemanden zu haben, der die Grundwerte eines Gegenseitigkeitsversicherers, dieses Füreinander-da-Sein einer Signal Iduna ehrlich leben kann und möchte. Dass wir Alexandra Markovic-Sobau angesprochen haben, ob sie für uns tätig werden will, hat sich ein Stück auch aus der Situation ergeben, weil im Markt bekannt war, dass sie in ihrem bisherigen Unternehmen den nächsten Schritt in die Vorstandsverantwortung wahrscheinlich nicht gehen kann.

Das Entscheidende sind die persönlichen Gespräche, die nach einer grundsätzlichen beidseitigen Bereitschaft stattfinden. Das ist nicht nur ein Gespräch, sondern auch die Gespräche mit den zuständigen Aufsichtsräten.

Wo steht die Signal Iduna bei der Strategie „Momentum 2030“?

Uhlig: Wir hatten bereits bei der Bilanzpressekonferenz informiert, dass wir für das Jahr 2025 fünf Schwerpunkte, sogenannte Must-Wins haben. Das sind Themen, die sich auch aus dem Transformationsprogramm „Vision 2023“ fortgeschrieben haben, weil bestimmte Themen noch nicht vollständig erledigt waren. Die sich aus den Schwerpunkten abgeleiteten Ziele für dieses Jahr werden wir erreichen.

Das ist als Erstes das gesamte Thema der Service-Situation. Wir waren 2023 und 2024 damit nicht zufrieden. Wir hatten uns vorgenommen, dass wir im Jahr 2025 eine angemessene Service-Situation für die Kunden und den Vertrieb herstellen. Das haben wir geschafft.

Als Zweites wollten wir wesentliche Transformationsschritte abschließen und ein sogenanntes erstes Transformationsplateau erreichen. Das haben wir geschafft. Dabei haben wir den stärksten Umbau in der vertrieblichen Struktur durchgeführt und gleichzeitig in dem Jahr das beste Vertriebsergebnis erzielt.

Drittens stand die Verbesserung der Profitabilität speziell im Kompositgeschäft im Fokus. Hier sind wir ein großes Stück vorangekommen. Die Stabilität der kritischen IT-Systeme ist Punkt vier. Und als fünften Punkt gilt es, die digitale operationale Resilienz nicht nur in der Eignung, sondern in der Wirksamkeit herzustellen, um die Anforderungen aus Dora zu erfüllen.

Gibt es auch eine Vision für das Jahr 2030 selbst?

Uhlig: Wir haben eine Vision, und die ist ganz klar, dass wir gemeinsam für unsere Kundinnen und Kunden sowie Mitarbeitenden und Vertriebspartner mehr Lebensqualität schaffen. In einem strategischen Regelprozess diskutieren wir im Vorstandsteam, ob nicht aus den geopolitischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen Anpassungen der Strategie nötig sind.

Ich will Ihnen ein Beispiel nennen: Die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland wird sehr stark davon abhängig sein, wie es gelingt, den Rückgang der Export- und Industriebereiche durch andere Wirtschaftszweige aufzufangen. Die regionale Wirtschaft wird gestärkt.

Wer soll die 500 Milliarden Euro, die von der Bundesregierung im Infrastrukturprogramm verabschiedet worden sind, verbauen? Das ist in erster Linie das Handwerk. Und zu diesem Segment hat die Signal Iduna durch die Zielgruppenausrichtung auf Mittelstand und Handwerk einen strategischen Fit. An diesen Entwicklungen werden wir partizipieren.

Wollen Sie in den Kernzielfeldern Handwerk, Handel, öffentlicher Dienst weiterwachsen oder noch andere Felder erschließen?

Uhlig: Wir werden ein Basiswachstum auch außerhalb der genannten Zielgruppen haben. Das ist bei der Größe und Aufstellung des Unternehmens gar nicht anders vorstellbar. Wachsen können wir zum Beispiel in der Privaten Krankenversicherung durch unsere Ausrichtung auf höherverdienende Arbeitnehmer mit der neuen Tarifpalette.

Gleichzeitig wäre es sträflich, den Marktanteil in den Fokus-Zielgruppen im Sinne einer besseren Marktbearbeitungsstrategie nicht weiter auszubauen. Im Übrigen nicht nur im Mittelstand, sondern auch im öffentlichen Dienst. Wir haben hier zwei Fokus-Bereiche. Zum einen sind wir einer der Marktführer im uniformierten Bereich, bei Recht und Sicherheit, durch die enge Verbindung zur Gewerkschaft der Polizei über unsere gemeinsame Polizeiversicherung AG. Im Kontext der Debatte um innere Sicherheit ist das eine Zielgruppe mit Wachstumspotential. Der zweite Fokus liegt auf dem Bereich Bildung und Erziehung.

Sie hatten Ärger mit der Bafin und haben einen bis heute geltenden Kapitalaufschlag aufgebrummt bekommen, Wie konnte es dazu kommen und wie weit sind sie bei der Behebung der Mängel gekommen?

Uhlig: Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hat bei der Signal Iduna Lebensversicherung im Jahr 2024 eine Nachprüfung durchgeführt mit Fokus auf die Umsetzung der versicherungsaufsichtsrechtlichen Anforderungen an die IT (Vait). Damit hat die BaFin überprüft, in welchem Umfang die Feststellungen aus der Prüfung im Jahr 2021 effektiv umgesetzt wurden.

Das Ergebnis der Nachprüfung war, dass sich der Standard in der IT der Signal Iduna Lebensversicherung verbessert hat, aber noch nicht allen Anforderungen der Vait genügt. Bis Ende 2025 wird die umfassende Eignung der Governance zu den regulatorischen Vorgaben abgeschlossen und die abschließenden Operationalisierungen zur nachhaltigen Wirksamkeit erfolgen im Laufe des Jahres 2026.

Sie haben das Thema Serviceprobleme angesprochen. Auch von hohen Bearbeitungsrückständen war zu hören. Was waren die Ursachen für die Probleme und wie konnten Sie dem entgegenwirken?

Uhlig: Der Lösungsansatz war ein Schulterschluss hier im Haus mit einer klaren Priorisierung. Das begann im Vorstandsteam, wo die Servicezahlen in jeder Sitzung klar analysiert und auch schnell Entscheidungen getroffen wurden, was zum Beispiel die Kapazitätszuführungen angeht.

Auch mit den Mitarbeitenden gab es einen Schulterschluss. Wir haben intern umgruppiert, zum Beispiel ist jemand, der bisher stärker in der Vertriebsunterstützung tätig war, mehr in die Leistungsunterstützung gegangen. Die Gremien haben dabei entsprechend mitgewirkt, indem Samstagsarbeit genehmigt wurde. Das basierte alles auf Freiwilligkeit. Da gab es keinen Zwang.

Aber nur mit Personal ist das Thema nicht zu lösen, weil wir unter anderem eine erhebliche Steigerung der Leistungsausgaben in der Privaten Krankenversicherung haben. Das liegt nicht nur an der medizinischen Inflation, sondern auch am medizinischen Fortschritt.

Speziell im Leistungsbereich haben wir in den letzten Jahren erheblich in die Digitalisierung investiert, setzen verstärkt nun auch KI ein, um möglichst viele Vorgänge digital und dunkel zu verarbeiten.

Im Markt ist eine Konzentrationswelle zu beobachten. Ist die Signal Iduna ein Übernahmekandidat oder planen Sie Zukäufe?

Uhlig: Als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit gehören wir den Mitgliedern. Es kann niemand sagen: „Ich kaufe euch jetzt mal auf." Das gibt ein Stück weit Handlungssicherheit. Ich sehe uns als Signal Iduna aufgrund der unsere Größe in einer guten Position. Größe wird zum Wettbewerbsvorteil. Ich kann bei einer gewissen Größe entstehende Kosten ganz anders tragen als ein kleines Unternehmen.

Bevor wir in der Branche immer über Fusionen oder Käufe sprechen, sollten wir sehr viel mehr darüber nachdenken, in welchen Feldern wir stärker miteinander kooperieren können. Man sollte überlegen, ob sich Themen finden lassen, die nicht wettbewerbsentscheidend sind, in die aber alle investieren müssen und dass dann gemeinsam zu tun.

Ich bin zum Beispiel ein Verfechter der Idee des Bipro-Hubs. Wir sollten gemeinsam überlegen, wie wir gerade im Maklermarkt Standards anbieten können, die Effizienzen bei allen Beteiligten heben.

Wenn Sie einen Tag Bundeskanzler wären: Was würden Sie regulatorisch ändern, um Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft der Branche zu fördern?

Uhlig: Ich würde das Gesetzgebungsverfahren dahingehend ändern, dass eine ganzheitliche „End-to End-Betrachtung“ zwingende Voraussetzung für die Verabschiedung ist. Wenn wir uns anschauen, was teilweise auf den Weg gebracht wird, dann wird genau diese Betrachtung nicht angestellt.

Wir hatten unlängst im PKV-Verband das Thema EU-Gesundheitsdatennutzung. Ab 2029 müssen Gesundheitsdaten eingeliefert werden. Ich stelle mir die Frage: Wem nutzt es? Wer sollte das bezahlen? Da wird ein Aufwand betrieben, ohne dass der Ertrag und Nutzen klar sind. Value-for-Money-Diskussionen, Fida, die EU-Richtlinie über Zahlungsdienste PSD2 – das sind Themen, die vom Ansatz her gut gemeint sind, bei denen aber infrage steht, ob sie wirklich das Kundeninteresse in Gänze abbilden.

Verstehen Sie mich nicht falsch: Ich bin der Meinung, dass es wichtig ist, dass wir in unserer Branche klare Vorgaben in Sachen Regulatorik haben. Ich finde es auch richtig, dass wir in den Unternehmen eine DNA schaffen, dass wir regulatorische Themen im gesamten Unternehmen verinnerlichen. Denn wir sind eine Branche mit immateriellen Produkten, eine Branche die zu allererst vom Vertrauen der Kundinnen und Kunden lebt.

Über den Interviewten:



Torsten Uhlig wurde 1966 in Zittau geboren. Er begann seine Karriere nach Abitur und Lehre 1991 im Vertrieb der Signal Iduna. Seit 2005 leitete er den Bereich Marketing. 2019 wurde er in den Vorstand der Versicherungsgruppe berufen. Am 1. Juli 2025 wurde er zum Vorstandsvorsitzenden ernannt, nachdem Ulrich Leitermann nach über zwölf Jahren zurückgetreten war