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Fisch AM: Torsten von Bartenwerffer wird Geschäftsführer

Vormals Feri Torsten von Bartenwerffer steigt bei Fisch Asset Management auf

Torsten von Bartenwerffer, bislang Mitglied der Geschäftsleitung und Co-Head Multi Asset Solutions, wird neuer Geschäftsführer von Fisch Asset Management. Bartenwerffer, 2019 von Feri gekommen, folgt auf Juerg Sturzenegger. Zudem gibt es weitere personelle und organisatorische Änderungen.

ist ab November Geschäftsführer von Fisch Asset Management.
Torsten von Bartenwerffer: Der ehemalige Feri-Spezialist soll Geschäftsführer von Fisch Asset Management werden. | Bildquelle: Fisch AM
Von  | Leitender Redakteur
Aktualisiert am:

Torsten von Bartenwerffer, Mitglied der Geschäftsleitung und Co-Leiter Multi-Asset-Lösungen von Fisch Asset Management, tritt per 1. November die Nachfolge von Juerg Sturzenegger als Geschäftsführer (CEO) an. Nach sieben Jahren als CEO hat Sturzenegger seine Nachfolge zusammen mit den Gründern Kurt und Pius Fisch frühzeitig in die Wege geleitet und wird künftig Mitglied des Verwaltungsrats sein. 

Die Geschäftsleitung wird ebenfalls ab den 1. November neu aufgestellt. Zu den bisherigen Mitgliedern Christoph Feusi (Head Clients & Products), Vladimir Khmyrov (Head Investment Services) und Torsten von Bartenwerffer, der als CEO den Bereich Portfoliomanagement vertritt, wird neu Diana Neuroni, bisher Head Finance, als Geschäftsleitungsmitglied dazustoßen und den Bereich Corporate Services führen.

Weiterer Umbau bei Fisch AM geplant 

Neu geschaffen wird zudem das Portfolio Management Board. Das Ziel ist die noch stärkere Fokussierung der Portfoliomanagement-Teams auf das Kerngeschäft. Neben von Bartenwerffer sind Oliver Reinhard, Leiter Unternehmensanleihen, und Thomas Rutz, Leiter der Bereiche Wandelanleihen, Emerging Markets sowie Multi Asset Solutions, Mitglieder des Boards.

„Die neue Gesamtstruktur mit der konzentrierteren Geschäftsleitung und dem Portfolio Management Board wird unseren Fokus auf das Kerngeschäft Asset Management weiter optimieren“, so Pius Fisch, Präsident des Verwaltungsrats und Mitbegründer des Unternehmens.

Von Bartenwerffer ist seit gut zwei Jahren bei Fisch als Senior Portfolio Manager und Co-Head Multi Asset Solutions tätig. Zuvor war er in verschiedenen Fach- und Führungspositionen bei der Feri Gruppe, Aquila Capital Hamburg, Clariden Leu und UBS tätig. Er studierte und promovierte in Wirtschaftswissenschaften an der Universität St. Gallen.

Über Fisch Asset Management

Fisch Asset Management bietet Wandelanleihen-, Unternehmensanleihen- sowie konvexe Multi-Asset-Lösungen an. Ziel ist es, mittels aktivem Management Mehrwert für langfristige Anleger zu schaffen. 1994 von den Brüdern Kurt und Pius Fisch in Zürich gegründet, hat sich Fisch Asset Management als unabhängiger Asset Manager etabliert. Das Unternehmen verwaltet mit 80 Mitarbeitenden knapp 8 Milliarden Euro.

 

Lennard Klindworth (geb. Jähne), Jahrgang 1982, absolvierte von 2008 bis 2010 ein Redaktionsvolontariat bei das neue, Life & Style und der Magdeburger Volkstimme. Von 2010 bis 2015 arbeitete er für die Zeitschriften die aktuelle und frau aktuell. Weitere Station war Die Immobilie, ehe er in verschiedenen Positionen für die Klambt Mediengruppe, zuletzt als Redakteur für besondere Aufgaben für die Magazine Grazia, Jolie, IN und OK, tätig war. Seit März 2021 ist er bei Edelstoff Media. Mehr über Lennard Klindworth
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