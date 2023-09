Torsten von Bartenwerffer, Mitglied der Geschäftsleitung und Co-Leiter Multi-Asset-Lösungen von Fisch Asset Management, tritt per 1. November die Nachfolge von Juerg Sturzenegger als Geschäftsführer (CEO) an. Nach sieben Jahren als CEO hat Sturzenegger seine Nachfolge zusammen mit den Gründern Kurt und Pius Fisch frühzeitig in die Wege geleitet und wird künftig Mitglied des Verwaltungsrats sein.

Die Geschäftsleitung wird ebenfalls ab den 1. November neu aufgestellt. Zu den bisherigen Mitgliedern Christoph Feusi (Head Clients & Products), Vladimir Khmyrov (Head Investment Services) und Torsten von Bartenwerffer, der als CEO den Bereich Portfoliomanagement vertritt, wird neu Diana Neuroni, bisher Head Finance, als Geschäftsleitungsmitglied dazustoßen und den Bereich Corporate Services führen.

Weiterer Umbau bei Fisch AM geplant

Neu geschaffen wird zudem das Portfolio Management Board. Das Ziel ist die noch stärkere Fokussierung der Portfoliomanagement-Teams auf das Kerngeschäft. Neben von Bartenwerffer sind Oliver Reinhard, Leiter Unternehmensanleihen, und Thomas Rutz, Leiter der Bereiche Wandelanleihen, Emerging Markets sowie Multi Asset Solutions, Mitglieder des Boards.

„Die neue Gesamtstruktur mit der konzentrierteren Geschäftsleitung und dem Portfolio Management Board wird unseren Fokus auf das Kerngeschäft Asset Management weiter optimieren“, so Pius Fisch, Präsident des Verwaltungsrats und Mitbegründer des Unternehmens.

Von Bartenwerffer ist seit gut zwei Jahren bei Fisch als Senior Portfolio Manager und Co-Head Multi Asset Solutions tätig. Zuvor war er in verschiedenen Fach- und Führungspositionen bei der Feri Gruppe, Aquila Capital Hamburg, Clariden Leu und UBS tätig. Er studierte und promovierte in Wirtschaftswissenschaften an der Universität St. Gallen.

Über Fisch Asset Management

Fisch Asset Management bietet Wandelanleihen-, Unternehmensanleihen- sowie konvexe Multi-Asset-Lösungen an. Ziel ist es, mittels aktivem Management Mehrwert für langfristige Anleger zu schaffen. 1994 von den Brüdern Kurt und Pius Fisch in Zürich gegründet, hat sich Fisch Asset Management als unabhängiger Asset Manager etabliert. Das Unternehmen verwaltet mit 80 Mitarbeitenden knapp 8 Milliarden Euro.