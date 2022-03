Vermögensverwalter Holger Schmitz Totalitär, isoliert, verarmt – Russland wird zum neuen Nordkorea

ARTIKEL-INHALT Seite 1 − Öl- und Gaslieferungen finanzieren den Krieg

Das von Wladimir Putin geführte russische Regime hat einen ungerechtfertigten Angriffskrieg gegen die selbstständige und unabhängige Ukraine gestartet. Genau wie 1999 in Tschetschenien und 2016 in Syrien befiehlt der russische Präsident seinem Militär offenbar rücksichtslose Flächenbombardements von Städten und härteste Gewalt gegen die ukrainische Zivilbevölkerung.

Mich erinnert dieses vorhersehbare Ereignis an das Drama „Biedermann und die Brandstifter“ des schweizerischen Schriftstellers Max Frisch. Darin nimmt der Protagonist Brandstifter in sein Haus auf, obwohl diese von Beginn an keine Zweifel an ihren bösartigen Absichten aufkommen lassen. Auch Putin wurde über Jahre hinweg von westlichen Regierungen nicht nur toleriert, er wurde sogar hofiert, obgleich er erkennbar niemals demokratische Denkweisen vertrat. Und selbst heute erhält Russland noch täglich zwischen 600 Millionen und 1 Milliarde Euro vom Westen für die Lieferung von Öl und Gas. Mit diesen Mitteln wird der Krieg direkt finanziert. Würden die westlichen Staaten dagegen den Energiebezug aus Russland konsequent einstellen, könnte dem Kriegstreiben eine wesentliche Finanzierungsquelle entzogen werden – und die Aussicht auf eine friedliche Lösung stiege. Damit einher ginge allerdings eine weitere substanzielle Preissteigerung für ebendiese fossilen Brennstoffe für die hiesige Bevölkerung, was die ohnehin schon rekordhohe Inflation weiter forcieren würde.