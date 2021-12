Constance Riede 08.04.2014 Lesedauer: 2 Minuten

Totgesagte leben länger Diesen Lebensversicherern fließen die meisten Prämien zu

Das Klagen der Lebensversicherer in der Niedrigzinsphase ist bis in den Bundestag zu hören. Dieser soll für sie erleichternde Maßnahmen beschließen. Eine Studie zeigt nun: Der Pessimismus der Branche ist reichlich übertrieben. Das Kundeninteresse an Lebensversicherungen ist ungebrochen.