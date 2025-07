Am 5. Juli fiel wieder der Startschuss: 184 Fahrer aus 23 Teams machten sich in Lille auf den Weg, um 3.339 Kilometer quer durch Frankreich zurückzulegen mit dem Ziel, drei Wochen später Paris zu erreichen. Die ersten Etappen sind bereits gefahren, doch das große Abenteuer liegt noch vor ihnen: Rund 52.500 Höhenmeter, zwei Zeitfahren und fünf Bergankünfte warten auf die Fahrer, die sich täglich neuen Herausforderungen stellen.

Die Tour de France ist wahrlich etwas Besonderes. Sie ist nicht nur das härteste und prestigeträchtigste Radrennen der Welt mit spektakulären Bergetappen, wie in diesem Jahr am Mont Ventoux, ikonischen Trikots und weltweiter Aufmerksamkeit, sondern vereint zugleich sportliche Höchstleistung mit Tradition, Teamtaktik und der landschaftlichen Schönheit Frankreichs.

Auch Fondsmanager erleben täglich ihr eigenes Rennen: Volatile Märkte, geopolitische Krisen und regulatorische Herausforderungen prägen ihr Terrain. Besonders der „Liberation Day“ im April 2025, als der US-Präsident neue Zölle verkündete, zeigte eindrücklich, wie unberechenbar ihr Weg sein kann. Die plötzlichen Maßnahmen lösten weltweit Verunsicherung an den Märkten aus und trafen viele Unternehmen und Marktteilnehmer unvorbereitet. Zugleich wurde deutlich, wie stark politische Entscheidungen die globalen Lieferketten und Handelsbeziehungen beeinflussen können.

So unterschiedlich beide Disziplinen auch sind, verlangen sie das Gleiche von ihren Akteuren: Sich auf Markt und Strecke einstellen, im Chaos die Ruhe bewahren, Entscheidungen in Echtzeit zu treffen, Regeln und Vorschriften zu meistern und den Rhythmus des Wandels zu beherrschen.

Sich auf Markt und Strecke einstellen

Für Fondsmanager ähnelt der Markt dem Terrain der Tour de France. Er ist herausfordernd, wechselhaft und voller Überraschungen. Auf den Pavés, den holprigen Kopfsteinpflasterpassagen, zeigt sich, wer wirklich die Kontrolle behält, so wie an den unruhigen Märkten, die Disziplin und eine ruhige Hand erfordern.

Das Dach der Tour ist, in diesem Jahr mit einer Höhe von 2 304 Metern, der „Col de la Loze“. Er ist der höchste Punkt der Rundfahrt und lässt sich mit einem Markthoch vergleichen. Eine anstrengende, aber lohnende Phase, bei der die Luft dünner wird und jeder Tritt überlegt sein muss. Die Fondsmanager bewegen sich wie die Fahrer des Pelotons, die eng beieinander agieren, sich gegenseitig beobachten und von der Dynamik der Masse mitgerissen werden, über die Strecke. Fondsmanager müssen entscheiden, ob sie sich im Windschatten des Hauptfeldes halten oder mutig ausreißen, um Chancen abseits des Mainstreams zu nutzen.

Im Chaos die Ruhe bewahren

Ob auf dem Rad oder vor dem Bloomberg-Terminal: Unerwartetes passiert immer. Ein platter Reifen, ein Sturz im Peloton, ein plötzlicher Wetterumschwung. Fahrer können diese Risiken nicht eliminieren, aber sie können ihre Reaktion darauf kontrollieren, etwa durch taktische Positionierung oder die Wahl der richtigen Ausrüstung.

An den Märkten ist es ähnlich: Der VW-Dieselskandal, die Wirecard-Tragödie oder der „Liberation Day“ sind externe Schocks, die man nicht genau vorhersehen kann. Erfolgreiche Fondsmanager akzeptieren, dass sie nicht alle Risiken kontrollieren können. Sie bauen Portfolios, die Stürze verkraften, diversifizieren Risiken, sichern sich ab und bleiben handlungsfähig. Der Rest, „das Schicksal“ oder weniger dramatisch „der Zufall“, liegt außerhalb ihrer Kontrolle.

Ein Fahrer, der nach einem Sturz aufgibt, oder ein Fondsmanager, der in einer Marktkorrektur panisch verkauft, verweigert die Akzeptanz des Unkontrollierbaren. Beide, Fahrer und Fondsmanager, müssen Rückschläge akzeptieren und ihre Emotionen im Zaum halten, um das Ziel zu erreichen.

Daten verarbeiten

Sowohl im Radsport als auch im Fondsmanagement zählen heute Daten mehr denn je. Fahrer wissen jederzeit ihre Wattzahlen, ihre Pulsfrequenz, wieviel Gramm Kohlehydrate sie zu sich nehmen müssen und passen ihre Leistung entsprechend an.

Fondsmanager verfolgen Aktien-, Anleihen- und Rohstoffpreise in Echtzeit – nicht am Lenker, sondern auf dem Bildschirm ihres Schreibtischs. Sie arbeiten mit komplexen Modellen sowie Markt- und Fundamentaldaten, die in kürzester Zeit verarbeitet werden müssen, um die richtige Entscheidung zu treffen. Quartalszahlen von Unternehmen und Wirtschaftsdaten geben dabei den Takt vor. Ohne präzise Informationen bleibt der Erfolg in beiden Welten dem Zufall überlassen.

Regeln und Vorschriften meistern

Beide Welten sind streng reguliert. Fahrer unterliegen Dopingkontrollen, technischen Vorschriften und Fair-Play-Regeln. Jeder Regelverstoß, von verbotenen Substanzen bis zu unerlaubter Windschattenhilfe von Begleitfahrzeugen, kann den Sieg kosten und das Image nachhaltig beschädigen.

Fondsmanager manövrieren durch komplexe Regulierungen wie Mifid II oder die Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Mifid II regelt den Wertpapierhandel und den Anlegerschutz, indem sie Transparenzpflichten und Verhaltensregeln für Fondsmanager und Finanzberater festlegt. Die SFDR hingegen verpflichtet Fondsmanager, offenzulegen, wie sie Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigen, und ihre Fonds nach klaren ESG‑Kriterien zu klassifizieren. Diese Regeln helfen Transparenz zu schaffen und Vorschriften einzuhalten, um Vertrauen zu gewinnen und Sanktionen zu vermeiden. Regelkonformität ist in beiden Bereichen keine Kür, sondern Pflicht.

Den Rhythmus des Wandels beherrschen

Die Tour de France ist ein Tanz durch verschiedene Phasen beziehungsweise ein zyklisches Unterfangen: Flachetappen, Bergetappen, Zeitfahren, jede Phase erfordert eine andere Herangehensweise. Ein Fahrer, der auf einer Bergetappe alles gibt, riskiert, im Zeitfahren zu scheitern.

Ein Fondsmanager navigiert durch Marktzyklen: Boomphasen, Rezessionen und Erholungen. Er muss wissen, wann er auf welche Aktien, Sektoren und Märkte setzt, um das Portfolio zu optimieren. Wie der Fahrer passt er sich dem Wandel an, ohne die langfristige Richtung zu verlieren. Beide verstehen, dass Erfolg nicht im Festhalten an einem Moment liegt, sondern im Mitfließen mit dem Wandel.

Sowohl der Radrennfahrer als auch der Fondsmanager lernt die Vergänglichkeit aller Dinge zu akzeptieren. Etappen und Marktphasen kommen und gehen; was bleibt, ist die Fähigkeit, sich an den Wandel anzupassen. Sowohl der Fahrer als auch der Fondsmanager muss lernen, den Moment zu nutzen, ohne sich an ihn zu klammern. Sie akzeptieren, dass kein Sieg und kein Verlust ewig sind, und finden darin die Freiheit, sich auf den Prozess zu konzentrieren, nicht auf das Ergebnis.

Denken und Handeln im Fluss des Unvorhersehbaren

Die Parallelen zwischen der Tour de France und dem Fondsmanagement zeigen eindrucksvoll, dass Erfolg weder eine Frage von Stärke allein noch von bloßem Glück ist, sondern von der Fähigkeit, sich klug auf wechselnde Bedingungen einzustellen. Wer die Pavés meistert, das Dach der Tour erklimmt, den Rhythmus des Pelotons spürt und dennoch seine eigene Linie verfolgt, demonstriert Souveränität in einem unberechenbaren Umfeld.

Fondsmanager und Fahrer gleichermaßen lernen, dass es nicht genügt, nur auf den nächsten Sieg oder die nächste Etappe zu blicken, sondern dass die eigentliche Kunst darin liegt, den Prozess selbst zu beherrschen: Daten, Vorschriften, Emotionen und Wandel als unvermeidliche Bestandteile des Weges zu akzeptieren und dabei gelassen, aufmerksam und flexibel zu bleiben. So wird das Rennen, ob auf der Straße oder am Markt, nicht zur bloßen Abfolge von Krisen und Erfolgen, sondern zu einer Schule des Denkens und Handelns im Fluss des Unvorhersehbaren.