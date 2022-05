Redwheel-Experte Tourismus befeuert Wirtschaft

Reisen ist in den letzten Jahrzehnten immer einfacher geworden, da die verfügbaren Einkommen gestiegen und die Kosten für Fernreisen gesunken sind. Der Reise- und Tourismussektor ist deshalb seit vielen Jahren ein schnell wachsender Wirtschaftszweig und ein wichtiger Bestandteil der Weltwirtschaft geworden. Heute entfallen auf diesen Sektor zwölf Prozent des globalen BIPs und etwa jeder zehnte Arbeitsplatz weltweit ist mit der Reisebranche verbunden. In vielen Teilen der Welt, zum Beispiel in den aufstrebenden Märkten Südamerikas, Asiens, Osteuropas und Afrikas, ist sie ein wichtiger Bestandteil der Wirtschaft.

Die Reisebranche war schon immer zyklisch, da sie von den verfügbaren Einkommen und der Rentabilität der Unternehmen abhängt. Doch niemand hat je eine Welt vorausgesehen, in der das Reisen völlig zum Erliegen kommen könnte.

Die COVID-Pandemie hatte enorme Auswirkungen auf den Reise- und Tourismussektor. Insbesondere die Frontier Markets waren davon betroffen. Es ist damit zu rechnen, dass die strukturellen Wachstumseigenschaften des Sektors jetzt, wo die Grenzen wieder geöffnet und Beschränkungen gelockert werden, wieder zum Tragen kommen. Kurz gesagt: Der Gegenwind von 2020/21 verwandelt sich in Rückenwind für 2022 und darüber hinaus.