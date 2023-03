ETF der Woche Tourismus-ETF: So machst du mit Reiselust Rendite

Nach der Corona-Krise feiert der Tourismus ein Comeback. Die gute Buchungslage füllt die Kassen der Reiseanbieter und lässt die Kurse von Tourismusaktien in die Höhe fliegen. Mit diesem Travel-ETF kannst du deine Urlaubskasse aufbessern.

Paris, London, New York: Unser ETF der Woche investiert in Fluggesellschaften, Hotelunternehmen und Kreuzfahrtunternehmen.

© Jessica Hunold mit Canva

Ob Meer, Strand oder Gebirge – nachdem sich ganze Länder abgeschottet haben, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen und eine Epidemie ungeahnten Ausmaßes zu verhindern, wollen viele Menschen nach fast zwei Jahren sozialer Distanz wieder reisen – trotz hoher Inflation und wirtschaftlicher Unsicherheit. Viele Tourismusbeschränkungen wurden aufgehoben, zuletzt auch in China. Das Jahr 2023 könnte daher ein Top-Reisejahr werden.

Bereits jetzt planen laut einer aktuellen Tourismusanalyse der BAT-Stiftung für Zukunftsfragen 60 Prozent der Deutschen in diesem Jahr eine mindestens fünftägige Urlaubsreise. Im Januar wurden nach Angaben des Analysehauses TDA Veranstalterreisen für mehr als drei Milliarden Euro im Reisebüro oder online auf klassischen Reiseportalen gebucht. Der Buchungsumsatz habe das Vorkrisenniveau vom Januar 2019 um 12 Prozent übertroffen. Auch in den ersten beiden Februarwochen habe sich der Trend fortgesetzt, berichtet TDA.

Globaler Tourismusmarkt: Umsatz über Vorkrisenniveau

Auch für den globalen Tourismusmarkt sieht es gut aus. Laut Statista wird der weltweite Umsatz mit touristischen Aktivitäten rund 834 Milliarden Euro betragen und damit über dem Vorkrisenniveau liegen. Im Jahr 2019 wurden im Tourismussegment erst 693 Milliarden Euro umgesetzt. Bis 2027 soll dieser Wert auf knapp 970 Milliarden Euro steigen. Der Milliardenmarkt boomt also wieder.

Hinzu kommt, dass durch die ungewollte Enthaltsamkeit die Urlaubskassen voll sind. Diese werden nun geplündert, wobei auch Fernreisen wieder auf dem Programm stehen. Auch Geschäftsreisen haben wieder Konjunktur. Ungeachtet des Trends zum Homeoffice nimmt auch die Zahl der Tagungen und Kongresse wieder zu. Steigende Hotel- und Ticketpreise lassen die Kassen der Anbieter nach sehr schwachen Jahren wieder klingeln.

Das sind die zehn größten Tourismuskonzerne der Welt basierend auf verschiedenen Faktoren wie Umsatz, Anzahl der Mitarbeiter, Anzahl der Standorte und Marktanteil (Stand 2021, Quelle: Travel Weekly):

TUI Group ist ein deutsches Unternehmen und der größte Touristikkonzern der Welt. Sie besitzt mehr als 300 Hotels, 1.600 Reisebüros und sechs Fluggesellschaften.

ist ein deutsches Unternehmen und der größte Touristikkonzern der Welt. Sie besitzt mehr als 300 Hotels, 1.600 Reisebüros und sechs Fluggesellschaften. Expedia Group ist ein amerikanisches Unternehmen, das Online-Reisebuchungen anbietet. Es ist das zweitgrößte Tourismusunternehmen der Welt und besitzt viele bekannte Marken wie Expedia, Hotels.com und Orbitz.

ist ein amerikanisches Unternehmen, das Online-Reisebuchungen anbietet. Es ist das zweitgrößte Tourismusunternehmen der Welt und besitzt viele bekannte Marken wie Expedia, Hotels.com und Orbitz. Booking Holdings ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das verschiedene Websites für Reisebuchungen besitzt, darunter Booking.com, Priceline, Kayak und OpenTable. Es ist das drittgrößte Tourismusunternehmen der Welt.

ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das verschiedene Websites für Reisebuchungen besitzt, darunter Booking.com, Priceline, Kayak und OpenTable. Es ist das drittgrößte Tourismusunternehmen der Welt. Airbnb ist ein Online-Marktplatz, auf dem Privatpersonen Unterkünfte anbieten können. Es ist das viertgrößte Tourismusunternehmen der Welt.

ist ein Online-Marktplatz, auf dem Privatpersonen Unterkünfte anbieten können. Es ist das viertgrößte Tourismusunternehmen der Welt. Carnival Corporation ist ein amerikanisches Unternehmen, das Kreuzfahrtschiffe betreibt. Es ist das größte Kreuzfahrtunternehmen der Welt und besitzt Marken wie Carnival Cruise Line, Princess Cruises und Holland America Line.

ist ein amerikanisches Unternehmen, das Kreuzfahrtschiffe betreibt. Es ist das größte Kreuzfahrtunternehmen der Welt und besitzt Marken wie Carnival Cruise Line, Princess Cruises und Holland America Line. Delta Air Lines ist eine große US-amerikanische Fluggesellschaft und eines der größten Tourismusunternehmen der Welt. Sie fliegt mehr als 300 Destinationen weltweit an.

ist eine große US-amerikanische Fluggesellschaft und eines der größten Tourismusunternehmen der Welt. Sie fliegt mehr als 300 Destinationen weltweit an. Accor Hotels ist ein französisches Unternehmen mit mehr als 4.800 Hotels in 100 Ländern. Es ist das größte Hotelunternehmen in Europa und das siebtgrößte der Welt.

ist ein französisches Unternehmen mit mehr als 4.800 Hotels in 100 Ländern. Es ist das größte Hotelunternehmen in Europa und das siebtgrößte der Welt. American Airlines Group ist ein amerikanisches Unternehmen und eine der größten Fluggesellschaften der Welt. Sie führt täglich mehr als 6.700 Flüge zu 350 Zielen in 50 Ländern durch.

ist ein amerikanisches Unternehmen und eine der größten Fluggesellschaften der Welt. Sie führt täglich mehr als 6.700 Flüge zu 350 Zielen in 50 Ländern durch. InterContinental Hotels Group ist ein britisches Unternehmen mit mehr als 5.900 Hotels in 100 Ländern. Es ist das größte Hotelunternehmen der Welt und besitzt Marken wie InterContinental, Crowne Plaza und Holiday Inn.

ist ein britisches Unternehmen mit mehr als 5.900 Hotels in 100 Ländern. Es ist das größte Hotelunternehmen der Welt und besitzt Marken wie InterContinental, Crowne Plaza und Holiday Inn. Marriott International ist ein US-amerikanisches Unternehmen mit mehr als 7.000 Hotels in 131 Ländern. Es ist das zweitgrößte Hotelunternehmen der Welt und besitzt Marken wie Marriott, Sheraton und Ritz-Carlton.

Breit aufgestellt in der Reisebranche: Der Han ETF The Travel ETF

Wer mit einer weiteren Erholung des Tourismus rechnet und den Sektor möglichst breit abdecken möchte, kann sich den Han ETF The Travel ETF genauer ansehen. Er bietet einen breiten Zugang zur Reisebranche. Der erst im Juni 2021 aufgelegte ETF bildet den Solactive Travel Index ab. Der Index umfasst 65 Unternehmen, die einen signifikanten Teil ihres Umsatzes in der Reise- und Tourismusbranche erwirtschaften, darunter Fluggesellschaften, Hotels, Kreuzfahrtreedereien oder Online-Buchungsportale. Der geografische Schwerpunkt liegt mit 53 Prozent auf amerikanischen Titeln, gefolgt von Unternehmen aus Großbritannien und Japan, die mit jeweils rund 8 Prozent gewichtet sind. Zu den Top-Werten zählen beispielsweise Booking Holdings und Airbnb.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

Die jüngsten Zahlen von Airbnb für das vierte Quartal 2022 waren hervorragend. Der Umsatz des Unterkunftsvermittlers kletterte im Jahresvergleich um 24 Prozent auf 1,9 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn machte einen großen Sprung von 55 auf 319 Millionen Dollar. Das gab der Aktie einen kräftigen Schub. Sie kletterte im Jahresverlauf bereits um 50 Prozent und befindet sich klar im Aufwärtstrend.

Klare wirtschaftliche Erholung nach Corona

Das amerikanische Unternehmen Booking Holdings wiederum punktet mit seinen Allround-Eigenschaften. Der Reiseportalbetreiber vermittelt längst nicht mehr nur Hotels und Ferienwohnungen, sondern auch Mietwagen und Flüge, Tagesausflüge und Events. Die Aktie ist in den vergangenen sechs Monaten bereits um 42 Prozent gestiegen. Bei beiden Portalen überwiegen die Kaufempfehlungen seitens der Analysten.

Die Reedereien Carnival und Caribbean Cruises sind ebenfalls mit jeweils 4 Prozent gewichtet. Die Kursentwicklung der Kreuzfahrtreedereien zeigt deutlich, dass die Pandemie die Unternehmen hart getroffen hat. Die Aktie von Carnival fiel von ihrem Höchststand von knapp 70 Euro im Februar 2018 auf rund 8 Euro im April 2020 und liegt heute bei rund 11 Euro.

Inflationsentwicklung und Frieden entscheidend

Ob sich die Papiere weiter erholen, hängt von der Entwicklung der gesamten Branche und nicht zuletzt von der weiteren Entwicklung der ohnehin angespannten geopolitischen und wirtschaftlichen Lage ab. Denn letztlich werden auch in Zukunft viele Menschen nur dann große Reisen unternehmen können, wenn sie die inflationsbedingt hohen Lebenshaltungskosten noch tragen können und der Weltfrieden nicht nachhaltig gefährdet ist. Die Entwicklung gilt es im Auge zu behalten.

Ohnehin eignet sich der ETF nur für Investoren, die sich des Risikos von Sektor-ETFs bewusst sind. Denn: In ETFs zu investieren, die auf nur ein Thema setzen, ist in der Regel risikoreicher, da ihre Entwicklung stark von den Trends in diesem bestimmten Bereich beeinflusst wird. Wenn ein ETF also ausschließlich in Unternehmen investiert, die auf Tourismus spezialisiert sind, und es kommt zu einem Einbruch der Branche, dann wird der ETF davon stärker betroffen sein als ein breiter diversifizierter ETF, der auch in andere Branchen investiert. Auf der anderen Seite kann ein Sektor-ETF, wenn die Branche gut läuft, aber auch eine höhere Rendite erzielen als ein breiter diversifizierter ETF.

Im laufenden Jahr zählt der 25 Millionen US-Dollar schwere Travel-ETF mit einem Plus von fast 19 Prozent zu den besten weltweit anlegenden Aktien-ETFs. Die Aktien werden physisch gekauft und die Erträge reinvestiert.

Pro und Contra von Reise-ETFs

Pro:

Potenzial für hohe Renditen

Tourismusbranche nach Pandemie wieder auf Wachstumskurs

Breit gestreute Anlagemöglichkeit über viele Aktien des Sektors

Positive Korrelation zur globalen Wirtschaftsentwicklung

Contra: