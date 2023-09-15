Neobroker Trade Republic zahlt 4 Prozent Zinsen – und verkauft nun auch Anleihen

Der Neobroker Trade Republic erhöht seine Zinsen und buhlt so um neue Kunden. Zudem wird die Produktpalette um Anleihen erweitert.

Trade Republic startete mit seiner Zwei-Prozent-Aktion zu Beginn des Jahres das Zins-Rennen. Nun legt der Neobroker nach: In Reaktion auf die Entscheidung der Europäischen Zentralbank, den Leitzins weiter zu erhöhen, hat der Neobroker sein Zinsangebot erneut angepasst. Ab dem 1. Oktober erhalten Kunden auf nicht-investiertes Geld einen Zinssatz von 4,0 Prozent.

Im Gegensatz zu vielen anderen Banken, die zeitliche oder kundenspezifische Beschränkungen haben, bietet Trade Republic diesen Zinssatz ohne Aktionszeitraum. Eine Einschränkung gibt es jedoch: Einlagen über 50.000 Euro sind von der Verzinsung ausgenommen.

Zins-Aktion sorgte für Schub bei Trade Republic

Die Zins-Aktion Anfang des Jahres hat deutlich zum Wachstum beigetragen. Als eine der ersten Plattformen überhaupt ließ der Neobroker seine Nutzer an der Zinswende teilhaben. Das Angebot kam zu einer Zeit, als Banken bereits wieder Geld mit ihren Einlagen verdienten, die meisten Geldinstitute jedoch kaum etwas davon weitergaben. Medienberichten zufolge verzeichnete Trade Republic damals Zuflüsse in Höhe von mehr als einer Milliarde Euro innerhalb weniger Tage.

Offiziell wurden die Zahlen nie bestätigt. Trade-Republic-Gründer Christian Hecker verglich die Aktion jedoch mit dem Interesse rund um Meme-Stocks Anfang 2021. Im Rahmen der "Finance Forward"-Konferenz im Mai sagte er: „Die Anzahl der Downloads ist sehr ähnlich. Das hatte einen nachhaltigen Effekt auf das Geschäft.“ Den Erfolgsfaktor erklärt Hecker so: „Zinsen sind ein sehr einfaches Produkt, das jeder versteht. Viele Menschen haben durch Trade Republic das erste Mal überhaupt Zinsen bekommen.“

Einführung des Anleihenhandels

Zudem erweitert Trade Republic seine Dienstleistungs-Palette und integriert den Anleihenhandel in seine App. Kunden sollen nun aus 500 Staats- und Unternehmensanleihen wählen, so der Anbieter. Damit ist das Angebot zwar kleiner als bei traditionellen Brokern wie der Consorsbank. Allerdings sind bei einigen Mitbewerbern Anleihen oft erst ab 1.000 Euro handelbar, Trade Republic ermöglicht den Einstieg dagegen bereits ab einem Euro.

Während Einzelanleihen Kursverluste erleiden können - insbesondere wenn die Zinsen steigen - bieten sie den Vorteil, dass Anleger den Nennbetrag zurückerhalten, wenn sie die Anleihen (englisch: Bonds) bis zur Fälligkeit halten.

Im Gegensatz dazu haben Anleihe-ETFs keine feste Laufzeit und können daher stärkeren Kursschwankungen unterliegen.