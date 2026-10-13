Christian Hecker, Mitgründer von Trade Republic: „Entscheidend ist jetzt, dass diese Förderung auch wirklich bei den Menschen ankommt und nicht in hohen Gebühren bei Banken und Versicherungen hängenbleibt.“

Der Preiskampf um die Riester-Nachfolge bekommt einen gewichtigen Mitspieler: Trade Republic bietet sein Altersvorsorgedepot nach eigenen Angaben komplett kostenlos an. Damit unterbietet Deutschlands größter Neobroker die Konkurrenz, die in den vergangenen Wochen teils sehr günstige Konditionen vorgestellt hatte.

Fondskosten entfallen und wandern zurück ins Depot

Wie die meisten Anbieter verzichtet Trade Republic auf Depot- und Ausführungskosten für regelmäßige Sparpläne. Darüber hinaus sollen bei mehreren Dutzend ausgewählten börsengehandelten Indexfonds die laufenden Fondskosten entfallen – nach Angaben des Unternehmens bei mehr als 50 ETFs von Blackrock, DWS und Vanguard. Diese Gebühr liegt je nach Produkt meist bei bis zu 0,2 Prozent. Bei anderen ETFs sowie bei aktiven Fonds, die der Neobroker bald erstmals auf seine Plattform bringt, wird sie weiterhin fällig.

Die eingesparten Fondskosten will Trade Republic monatlich wieder für die Kunden anlegen. Ein ähnliches Modell nutzt das Fintech bereits bei seinen im vergangenen Jahr gestarteten Kinderdepots. Über einen langen Anlagezeitraum kann das spürbar ins Gewicht fallen: Bis zum Renteneintritt kann das Endvermögen nach Unternehmensangaben um mehrere Tausend Euro höher ausfallen.

Das Gratis-Modell soll sowohl für das Standarddepot als auch für die Selbstentscheider-Variante gelten. Eine Befristung gibt es nicht.

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Trade Republic zieht an Scalable vorbei

Mit dem kostenlosen Angebot setzt sich Trade Republic an die Spitze der Preisschlacht. Wettbewerber Scalable Capital hatte vergangene Woche zwar angekündigt, bei bestimmten ETFs ebenfalls die Fondskosten zu erstatten – allerdings nur im Depot für Selbstentscheider dauerhaft. Im Standarddepot sind sie nur im ersten Jahr garantiert kostenlos, danach können sich die jährlichen Produktkosten auf bis zu 0,15 Prozent belaufen. Zudem schreibt Scalable die Erstattung quartalsweise gut, Trade Republic dagegen monatlich. Das hat Auswirkungen auf den Zinseszinseffekt, auch wenn die Auswirkungen hier selbst über Jahrzehnte gering bleiben dürften.

Ob sich die teils sehr niedrigen Preise dauerhaft halten lassen, wird in Finanzkreisen bezweifelt. Trade-Republic-Chef Christian Hecker tritt solchen Zweifeln entgegen. Das kostenlose Depot sei ein langfristiges Versprechen, sagte er der „Wirtschaftswoche“. „Mit dem Altersvorsorgedepot verdienen wir kein Geld. Aber wir verlieren auch keins“, so Hecker. Dem „Handelsblatt“ sagte er, Trade Republic verfüge inzwischen über eine eigene Handelsinfrastruktur und wegen seiner Marktposition über vergleichsweise niedrige Einkaufskosten – deshalb lasse sich das Angebot dauerhaft kostenlos anbieten. Schon den provisionsfreien Handel und die Weitergabe der EZB-Zinsen habe der Markt anfangs als unwirtschaftlich belächelt.

Viele Sparer kennen das Depot noch nicht

Das größte Hindernis ist bislang die Unkenntnis der Sparer. Viele Menschen wüssten noch zu wenig über das Altersvorsorgedepot, räumt Hecker ein. Dem „Handelsblatt“ zufolge haben 60 Prozent der Deutschen noch nie davon gehört. Eine Yougov-Umfrage von Ende September kam ebenfalls zu dem Ergebnis, dass viele wenig darüber wissen und wohl kein Depot eröffnen werden.

Um das zu ändern, kündigt Trade Republic die größte Werbekampagne seiner Geschichte an – im Fernsehen, im Radio und auf Plakaten. Dort sollen Kunden von ihren eigenen Börsenerfahrungen erzählen. Das bisherige Werbegesicht des Neobrokers, Hollywood-Schauspieler Brad Pitt, bekommt damit Konkurrenz aus dem echten Leben.