Trade Republic zahlt Brad Pitt Millionen dafür, dass er schweigt. Der Maklerpool Fondskonzept kopiert das Konzept und liefert damit die smarteste Finanzwerbung des Sommers.

Ich muss etwas gestehen: Ich habe den neuen Trade-Republic-Spot öfter gesehen als die meisten Filme mit Brad Pitt. Das liegt nicht an mir, eher an der Medienplanung des Berliner Neobrokers, der die nach eigenen Angaben größte Kampagne seiner Unternehmensgeschichte gestartet hat. Man entkommt ihr nur, wenn man weder fernsieht noch streamt noch ein Smartphone besitzt. Also gar nicht.

Das Konzept ist von bestechender Schlichtheit. Pitt betritt einen schwarzen Raum, trägt eine schwarze Lederjacke, setzt sich, faltet die Hände und schweigt. Eine Frauenstimme erledigt den Rest: „Das ist Brad Pitt. Und jetzt, wo ich deine Aufmerksamkeit habe, drei Vorteile von Trade Republic.“ Kostenloses Konto, zwei Prozent Zinsen, Investieren ab einem Euro. Branchenkenner schätzen die Gage auf mehrere Millionen Euro. Die meisten Menschen arbeiten ein Leben lang und kommen dieser Summe nie nah. Pitt musste dafür nicht einmal den Mund aufmachen.

Nun hat mir Linkedin ein Video in die Timeline gespült. Wieder ein schwarzer Raum, schwarze Lederjacke, gefaltete Hände, sogar die Armbanduhr sitzt am richtigen Handgelenk. Nur die Off-Stimme sagt diesmal: „Das ist Alexander Lehmann.“

Alexander Lehmann ist nicht Brad Pitt. Alexander Lehmann ist Vertriebs- und Marketingvorstand von Fondskonzept, einem Maklerpool aus Dietenheim. Wer die Branche kennt, weiß: Zwischen Hollywood und Dietenheim liegen ungefähr 9.500 Kilometer und ein komplettes Marketingbudget. Während die Stimme drei Vorteile des Pools aufzählt – echte Unabhängigkeit, ein eigenes digitales System, persönlicher Service –, sitzt Lehmann da und schweigt mit einer Hingabe, die man sonst nur von Oscar-Preisträgern kennt. Wer jahrzehntelang im Wholesale-Vertrieb gearbeitet hat, bei Cominvest, Invesco und Ethenea, der hat gelernt, wann Reden Silber ist.

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Und man muss es so deutlich sagen: Der Mann spielt das nicht schlechter als das Original. Das Lächeln, dieses Millisekunden-Hochziehen der Augenbraue bei „echte Unabhängigkeit“: Das ist Method Acting. Brad Pitt brauchte einen Drehtag in Los Angeles. Lehmann vermutlich einen Konferenzraum in Frankfurt und die Lederjacke aus dem eigenen Schrank.

Ökonomisch betrachtet ist das Video die interessantere Leistung. Trade Republic hat Millionen investiert, um Aufmerksamkeit zu kaufen. Fondskonzept leitet diese Aufmerksamkeit in seiner Zielgruppe um, für den Gegenwert einer Lederjacke. Man nennt das Arbitrage, und dass ein Maklerpool sie vorführt, ist die hübscheste Pointe der Geschichte: Die beste Werbung ist die, deren Aufmerksamkeitskosten ein anderer bezahlt hat. In den Kommentarspalten feierten Kollegen die Nummer, einer schrieb: „Brad Pitt in sexy“. Dem ist wenig hinzuzufügen.

Am Ende des Originalspots steht die Frage: „Was bietet deine Bank?“ Übertragen auf den Maklerpool lautet die Antwort bei Fondskonzept neben den drei genannten Punkten als Bonus etwas, das in der deutschen Finanzbranche seltener ist als 3 Prozent Zinsen ohne Sternchen: Selbstironie. Die gibt es für keine Gage der Welt zu kaufen. Man hat sie, oder man hat sie nicht.

Dies ist ein persönlicher Kommentar, der ausschließlich die subjektive Meinung und Sichtweise des Autors widerspiegelt. Die hier dargestellten Ansichten, Interpretationen und Schlussfolgerungen repräsentieren nicht notwendigerweise die Position oder offizielle Haltung des Unternehmens.