Brad Pitt wird Markenbotschafter von Trade Republic
Nach dem deutschen Rapper Luciano folgt ein Hollywood-Star: Trade Republic hat Brad Pitt als Markenbotschafter verpflichtet. Mit dem zweifachen Oscar-Preisträger startet das Berliner Fintech die nach eigenen Angaben größte Kampagne seiner Unternehmensgeschichte.
Das Konzept ist bewusst schlicht gehalten: Pitt betritt einen leeren schwarzen Raum, blickt in die Kamera – und schweigt. Eine Erzählstimme nennt drei Produktvorteile: kostenloses Konto mit Karte, 2 Prozent Zinsen, Investieren ab einem Euro. Am Ende steht eine direkte Frage an den Zuschauer: „Was bietet deine Bank?“
Co-Gründer Christian Hecker begründet den Ansatz damit, dass viele Europäer bei Banken mit zu hohen Gebühren und zu niedrigen Zinsen seien. Man wolle die eigenen Produktvorteile so klar wie möglich kommunizieren – ohne leere Versprechen und ohne komplizierte Botschaften.
Die Kampagne wurde intern entwickelt und läuft ab sofort im Fernsehen, auf Streaming-Plattformen und auf digitalen Kanälen. Trade Republic gibt an, mehr als 10 Millionen Kunden in Europa zu haben und ein verwaltetes Vermögen von über 150 Milliarden Euro zu betreuen. Das Unternehmen ist als Vollbank zugelassen und wird von der Bafin sowie der Deutschen Bundesbank beaufsichtigt.
Erst vor kurzem hatte der Berliner Neobroker bekannt gegeben, sich vom Chatbot-Modell zu verabschieden. Seitdem stehen den Kunden mehr als 1.000 Serviceagenten rund um die Uhr, sieben Tage die Woche, per Telefon und Live-Chat zur Verfügung. Nach eigenen Angaben hat Trade Republic einen zweistelligen Millionenbetrag in den Aufbau des neuen Systems investiert.