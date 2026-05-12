Trade Republic startet mit Oscar-Preisträger Brad Pitt die größte Kampagne der Unternehmensgeschichte – und greift traditionelle Banken direkt an.

Nach dem deutschen Rapper Luciano folgt ein Hollywood-Star: Trade Republic hat Brad Pitt als Markenbotschafter verpflichtet. Mit dem zweifachen Oscar-Preisträger startet das Berliner Fintech die nach eigenen Angaben größte Kampagne seiner Unternehmensgeschichte.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Das Konzept ist bewusst schlicht gehalten: Pitt betritt einen leeren schwarzen Raum, blickt in die Kamera – und schweigt. Eine Erzählstimme nennt drei Produktvorteile: kostenloses Konto mit Karte, 2 Prozent Zinsen, Investieren ab einem Euro. Am Ende steht eine direkte Frage an den Zuschauer: „Was bietet deine Bank?“

Co-Gründer Christian Hecker begründet den Ansatz damit, dass viele Europäer bei Banken mit zu hohen Gebühren und zu niedrigen Zinsen seien. Man wolle die eigenen Produktvorteile so klar wie möglich kommunizieren – ohne leere Versprechen und ohne komplizierte Botschaften.

Die Kampagne wurde intern entwickelt und läuft ab sofort im Fernsehen, auf Streaming-Plattformen und auf digitalen Kanälen. Trade Republic gibt an, mehr als 10 Millionen Kunden in Europa zu haben und ein verwaltetes Vermögen von über 150 Milliarden Euro zu betreuen. Das Unternehmen ist als Vollbank zugelassen und wird von der Bafin sowie der Deutschen Bundesbank beaufsichtigt.

Erst vor kurzem hatte der Berliner Neobroker bekannt gegeben, sich vom Chatbot-Modell zu verabschieden. Seitdem stehen den Kunden mehr als 1.000 Serviceagenten rund um die Uhr, sieben Tage die Woche, per Telefon und Live-Chat zur Verfügung. Nach eigenen Angaben hat Trade Republic einen zweistelligen Millionenbetrag in den Aufbau des neuen Systems investiert.