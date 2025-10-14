Trade Republic schaltet den nächsten Baustein frei: Nach Private Markets folgt nun Fixed Income – mit Festzinsprodukten und Zugang zu US-Dollar-Anleihen.

Trade-Republic-Gründer Christian Hecker im Steve-Jobs-Look auf der Bühne: Beim Neobroker gibt es nun ein neues Fixed-income-Angebot

Nach dem vielbeachteten Einstieg in die Private Markets im September richtet Trade Republic den Fokus in seiner aktuellen Keynote auf den nächsten Portfolio-Baustein: festverzinsliche Wertpapiere. Gründer Christian Hecker präsentierte dabei zwei zentrale Neuerungen für Privatanleger – ein „Fixed Interest“-Produkt sowie den Zugang zu US-Dollar-Anleihen. Ziel sei es, das Portfolio seiner inzwischen über zehn Millionen Kunden breiter, stabiler und planbarer aufzustellen.

Festzinsprodukte mit Planbarkeit und niedriger Volatilität

Kernstück der Neuerungen ist das neue „Fixed Interest“-Feature, ein festverzinsliches Produkt, das einem klassischen Festgeld ähnelt. Anleger können fixe Laufzeiten wählen (etwa zwei oder fünf Jahre) und profitieren von vorher festgelegten Renditen auf Basis eines diversifizierten Anleiheportfolios. „Es ist ein Plug-and-Play-Produkt – mit vorhersehbarem Ertrag und praktisch keiner Volatilität“, so Hecker in seiner Präsentation.

Laut Keynote richtet sich das Angebot an Nutzer, die Kapital über einen definierten Zeitraum vergleichsweise sicher parken wollen – beispielsweise zur Finanzierung geplanter Ausgaben. Hecker nennt als Beispiel einen französischen Staatsbond mit vierjähriger Laufzeit, der einen deutlich höheren Ertrag wie ein Tagesgeldkonto bei aktuellem EZB-Leitzins erwirtschaften könne. Angesichts der aktuellen politischen Entwicklungen in Frankreich nicht das beste Beispiel, wie einige Kommentare unter dem Youtube-Video anmerken.

Zugang zu US-Dollar-Anleihen – ab 1 Euro

Als zweites Element des neuen Fixed-Income-Universums kündigte Trade Republic den Zugang zu US-Dollar-Anleihen an. Investitionen sind bereits ab einem Euro möglich, bei flexibler Rückgabe und laut Anbieter zu den „niedrigsten Gebühren im Markt“. Details sind bislang nicht bekannt.

„US-Dollar-Bonds bieten derzeit deutlich höhere Renditen als vergleichbare Euro-Produkte“, so Hecker. Die Fremdwährungsanleihen sollen als dritter Baustein neben Einzelbonds und dem neuen Festzinsprodukt stehen – eingebettet in ein wachsendes Ökosystem für langfristigen Vermögensaufbau.

Marketing mit Bruce Darnell – und einem Zinsbonus

Wie schon beim Private-Markets-Launch setzt Trade Republic auch diesmal auf auffälliges Marketing: TV-Persönlichkeit Bruce Darnell soll als Markenbotschafter in mehreren Masterclasses durch das Thema Fixed Income führen. Ergänzt wird der Auftritt durch eine Sonderaktion: Für alle Investitionen in das neue Festzinsprodukt gibt es bis Jahresende einen Bonuszins von einem Prozent auf die Jahresrendite.

Der jüngste Produktlaunch ist die zweite Keynote innerhalb kurzer Zeit. Erst vor vier Wochen hatte Trade Republic den Zugang zu Private-Equity-Fonds von Anbietern wie EQT und Apollo vorgestellt – inklusive Zielrenditen von bis zu 12 Prozent.

Die Einführung sorgte für starke Resonanz, aber auch Kritik: Der Einsatz eines Rappers als Werbegesicht, hohe Gebühren sowie warnende Stimmen von Stiftung Warentest riefen breite Diskussionen hervor. Auch DAS INVESTMENT hatte über die kritischen Punkte der neuen Private-Markets-Offensive berichtet.

In den Kommentaren unter dem offiziellen Youtube-Video der aktuellen Keynote zeigt sich: Das Interesse an neuen Investmentmöglichkeiten bleibt groß – doch viele Nutzer äußern den Wunsch, dass sich Trade Republic in der nächsten Präsentation einem ganz anderen Thema widmet: dem Kundensupport. Die wiederholte Kritik an der Erreichbarkeit des Kundenservices hält an – und könnte die nächste strategische Herausforderung für das Fintech werden.